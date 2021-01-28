Оплату проезда «по лицу» в московском метро планируют запустить в конце 2021 года

Пассажиры метро смогут пользоваться бесконтактной оплатой поездок Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице планируют создать условия для того, чтобы москвичи могли комфортно передвигаться по городу и пешком, и на велосипеде, и на общественном транспорте. Чтобы москвичи могли как можно скорее вернуться к привычному образу жизни. В Департаменте транспорта обозначили приоритеты по решению транспортных задач на ближайшее время.

- Первая из них – продолжение прямого диалога с жителями. Когда москвичи могут дать нам свои предложения. Мы увидели потребность в новых технологических решениях, например, бесконтактная оплата. Мы планируем уже в этом году в метрополитене начать полноценный проект, когда оплата проезда происходит через распознавание лиц, - рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Система будет работать довольно просто – нужно подойти к турникету, камера считала лицо и ничего не нужно прикладывать (карту, билет). В столице уже создали фокус-группу для тестирования системы оплаты «по лицу». К концу 2021 года новая бесконтактная система оплаты станет доступна для всех желающих.

Максим Ликсутов рассказал, что в планах города продолжать дезинфицировать транспорт – в том же объеме, как при пандемии. Также не останавливается строительство метро - в этом году должны построить 7-9 станций.

- Оказался востребованным сервис, когда человек может заранее узнать, как загружен вагон метро. Через мобильное приложение можно увидеть загруженность вагонов и выбрать тот, который более комфортный. И таким образом, сделать поездку с максимальным социальным дистанцированием, - отметил Максим Ликсутов.

В Москве продолжат развивать велопрокат и строить велодорожки. Летом в столице в рамках программы «Здоровые улицы» будет проводиться максимальная активность для пешеходов, спортсменов, для детей.

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