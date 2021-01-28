Как найти пропавшую кошку или собаку в Москве в 2021 году: в столице появился новый сервис

В столице как появился удобный сервис по поиску пропавших домашних животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице после праздников находят потерявшихся кошек и собак. Что с ними делать люди толком не знают – берут домой, если животные маленькие, моют лапки, дают молоко, колбасу. А что дальше? А кто-то в этом время их ищет. В столице как раз появился «Сервис по поиску пропавших и найденных животных». Рассказываем, как найти пропавшую кошку или собаку в Москве в 2021 году.

В Москве месяц назад заработал сервис «Поиск пропавших и найденных животных». Оказывается, ежегодно в столице около 3000 потеряшек. Теперь можно разместить объявление на mos.ru, чтобы найти хозяина. Для того, чтобы связаться с человеком, разместившим объявление, нужно авторизоваться на сайте.

- Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию, - рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Москвичи уже опубликовали там более 200 объявлений. Таким образом, будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных. Ее создадут сами москвичи. Раньше люди писали объявления в Фэйсбуке, Одноклассниках и просили сделать репост. И сейчас еще ими заполнены соцсети.

- Кошку нашла на улице, замерзшую и голодную. Видно, что домашняя. Возила к ветеринару, сказали, что возраст около 3 лет. Здорова, стерилизована. Себе оставить не могу, так как есть кот и кошка, - написала Татьяна Дубовова.

Новый сервис уже показал результативность – за месяц найдено 24 кошки и собаки.

На сервисе уже размещено порядка двух сотен объявлений. Есть и первые найденные животные.

Как работает сервис «Поиск пропавших и найденных животных»?

- зайти на портал mos.ru,

- перейти в разделе «Услуги», категории «Животные и окружающий мир»,

- указать «животное пропало» или «животное найдено» - посмотреть уже размещенные объявления,

- добавить новое объявление, для этого описать питомца: указать вид, породу, пол, окрас и возраст животного,

- добавить фото,

- сообщить номер клейма или чипа, дату потери или обнаружения питомца, уточнить адрес, где найден или потерялся,

- отметить геолокацию на интерактивной карте и добавить любую другую дополнительную информацию.

Важно

Чаще теряются собаки, чем кошки

Большая часть размещенных объявлений касается собак. Найденные питомцы с ошейниками и поводками.

- В базе данных сервиса имеется реестр чипированных животных, в том числе отловленных и размещенных в городских приютах, — рассказали в комитете ветеринарии города Москвы.

Топ-7 пород, потерявшихся собак:

- акита-ину,

- лабрадор,

- немецкая овчарка,

- вельш-корги,

- сибирский хаски,

- шиба-ину.

Топ-3 пород, потерявшихся кошек:

- шотландская вислоухая,

- британская короткошерстная,

- сиамская.