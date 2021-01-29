Путь свободен!

Путепровод в Жаворонках - совместный проект Подмосковья и столицы. Пресс-служба правительства Московской области

Подмосковное село Жаворонки еще недавно было одним из тех мест, где в заторе можно было застрять на час, а то и больше. Проходящая здесь автомобильная дорога, которая связывает здешние населенные пункты с Одинцово и Новой Москвой, пересекается с железной дорогой. А это значит - переезд, шлагбаум, а проехать его можно только в короткие интервалы между пассажирскими и грузовыми составами. В сутки через Жаворонки проходит 95 поездов Белорусского направления, поэтому порой паузу в движении приходится делать каждые 5 - 6 минут. При этом ежедневно здесь проезжает до 14 тысяч машин! Словом, пробки в Жаворонках собирались не только в дачный сезон, когда автомобилей по понятным причинам особенно много, но и вообще круглый год.

Жительница Жаворонков Ольга Соколова много лет работает в такси - развозит земляков до ближайших станций и городов.

- Последнее время ездить здесь было ну прямо очень тяжело - целый день катаешься по этим пробкам, и к вечеру уже сил не было, - говорит женщина. - Даже хотела бросить работу. Но, когда услышала, что будут строить путепровод, передумала…

«ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ»

Несколько лет назад по поручению Президента России в Подмосковье запустили большую программу строительства путепроводов, эстакад - в местах, где автодороги проходят через железнодорожные переезды. Часть таких объектов помогает реализовывать Москва. Два соседних региона активно сотрудничают по многим направлениям.

Словом, Жаворонки стали еще одной точкой на карте улучшения дорожной инфраструктуры. Стройка началась в ноябре 2019-го. Эстакаду рабочие «поднимали» сразу с двух сторон. Объект, несмотря на пандемию, сдали даже раньше намеченного срока.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новенькому путепроводу.

- Такие переезды делают жизнь огромного количества людей комфортнее, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Стоять по часу или по полтора часа возле закрытого шлагбаума никому не нравится - люди опаздывают, испытывают сложности. Поэтому у нас реализуется большая президентская программа. Сергей Семенович активно помогал с этим путепроводом, этот объект не первый и не последний.

- Объект сравнительно небольшой, но очень важный для многих автомобилистов Москвы и Московской области, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - С его запуском у людей появляется возможность с комфортом доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД.

Эстакада сократит время в пути с 50 до 1 минуты.Пресс-служба правительства Московской области

ЭСТАКАДА, РАЗВЯЗКИ, СТАДИОН

Новая эстакада длиной 561 метр соединяет улицы Красный Воин и 1-ю Советскую. По ней теперь можно без всяких пробок добраться с Минского шоссе на Можайское. Польза от появления путепровода не только для жителей самих Жаворонков. Эстакада соединит московские поселения Марушкинское, Первомайское, Десеновское и Троицк, которые сейчас активно развиваются, с крупными подмосковными городами Одинцово и Подольск.

После открытия путепровода изменились схемы 3-маршрутов АО «МОСТРАНСАВТО». Сейчас автобусы, следующие от станции МЦД «Одинцово» до Краснознаменска и деревни Митькино, вынуждены терять в пробке на переезде до 40 минут, движение по эстакаде сократит время в пути для общественного транспорта на 10 -15 минут.

- Мы позаботились о жителях села Жаворонки - вся эстакада в шумоизоляционных щитах, - рассказывает Вячеслав Крюков, руководитель проекта строительства путепровода, сотрудник подрядной компании «Дороги и мосты». - На первом этапе строительства возвели шумозащитные длиной порядка 1,5 километра.

Впрочем, одним только путепроводом дело не ограничилось. Строители реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть - на Можайском шоссе появились две разворотные эстакады (движение по ним открыли еще в декабре прошлого года), надземный переход для пешеходов. Также реконструировали местный стадион. Здесь теперь собственное футбольное поле с искусственным газоном и трибунами, волейбольная, баскетбольная и тренажерная площадки, беговые дорожки.

На втором этапе строительства будет запущена еще одна эстакада - она будет переброшена через Можайское шоссе и соединит Жаворонки со 2-м Успенским шоссе. Также реконструируют участок Можайки, и на обоих объектах установят шумозащитные щиты. На прилегающей территории высадят более 6 тысяч деревьев и около 900 кустарников, уложат 8 га газонов.

- Мы очень ждали эту дорогу, сначала там сделали эстакаду, очень стало удобно выезжать, сейчас тем более, - не скрывает своей радости местная жительница Наталья Вячеславовна. - В связи с пандемией к нам многие москвичи приезжали, жили постоянно. И постоянно были пробки. Мы очень рады этой эстакаде, это спасение будет для всех нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 проектов - в работе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отмечает, что в разных частях Московской области сейчас реализуется 27 различных транспортных проектов.

- Следующий - и он один из самых долгожданных - в Лобне. Я очень надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее возвращаться домой, передвигаться по Москве и по области. Хочу сказать слова благодарности строителям. У нас они научились строить и сдавать объекты досрочно.