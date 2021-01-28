Карта "Тройка" в Подмосковье начнет действовать с 1 февраля 2021 года

Московская билетная система позволит повысить качество транспортных услуг в области Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала февраля Москва и Подмосковье объединяют транспортные системы. Это означает, что жители области смогут пользоваться картой "Тройка" - речь о городских маршрутах, которых больше 300 в Московской области.

- Это только первый этап запуска, но уже важный шаг для создания единого транспортного пространства между Москвой и областью. С 1 февраля пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу "Кошелек" на городских маршрутах, где сейчас применяется "плоский тариф" со списанием на входе, - рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

На втором этапе объединения системы можно будет проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации, но это будет позже - после завершения тестирования.

Зачем это делается? Московская билетная система позволит повысить качество транспортных услуг в области. Известно, что миллионы пассажиров ежедневно едут в Москву и обратно - на работу, к родственникам, на вокзалы и по другим делам. Теперь они будут пользоваться одной безопасной и современной картой "Тройка" при оплате проезда в Москве и области.

В честь такого события даже выпустят карты "Тройки" с необычным дизайном - их можно будет купить в ближайшее время в автовокзалах.

Напомним, ранее Максим Ликсутов расскажал, что в транспорте Москвы сохраняется обязательное ношение масок и перчаток. Меры по-прежнему довольно строгие. Если у человека нет маски и перчаток, то его просто не пустят в метро, автобус и другой общественный транспорт.

Также глава Департамента транспорта рассказал, что в столице наблюдается тенденция к выбору личного автомобиля для личных поездок по городу. Речь идет о дополнительных 150 тысяч авто, что уже стало приводить к повышенным заторам.

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