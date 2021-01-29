Детские технопарки в Москве: обучение прошли уже более 280 тысяч школьников

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице за четыре года детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Сегодня их уже 18, они есть практически в каждом округе. Дети знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения — от робота-вратаря до интерактивного учебника.

- Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

От робототехники до витражного искусства

Дети могут записаться на занятия по робототехнике, информационным технологиям, по виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), по промышленному дизайну и 3D-технологиям. Например, «Инжинириум» при Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Н.Э. Баумана использует свое приложение «Виртуальная лаборатория по изготовлению изделий из полимерных композиционных материалов» в рамках одноименного онлайн-курса.

Есть программы по креативным направлениям:

- «На Зорге» — проводит занятия по архитектуре, дизайну и моде,

- технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха — по искусству витража и мозаики,

- «Калибр» — по анимации,

- «Наукоград» Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — по современному искусству.

- Если ребенок любит рисовать, то ему необязательно становиться художником: он может реализовать свои способности в огромном количестве профессий, — говорит Эльвира Сукорская, генеральный директор детского технопарка «На Зорге».

Для самых маленьких

Подготовлены программы и для самых юных слушателей: от 6 лет.

- Даже младшие школьники имеют возможность научиться разным языкам программирования, гейм-дизайну, инженерии, 3D-моделированию и биотехнологиям, — рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В детском городе профессий «КидБург» в Центральном детском мире открылась площадка, где малыши могут принять участие в мастер-классах по девяти дисциплинам.

Детские технопарки полгода назад присоединились к социальной инициативе «Первоклассный сентябрь», теперь каждый первоклассник может бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования.

Рядом с домом и онлайн

Детские технопарки есть во всех округах Москвы. В каждом из филиалов работает минимум три лаборатории по разным направлениям. В связи с новыми реалиями были добавлены онлайн мастер-классы, прямые эфиры.

В технопарке «Инжинириум» при МГТУ имени Н.Э. Баумана внедрили симуляторы и виртуальные лаборатории, чтобы каждый ребенок мог создать свой проект, на дом высылали наборы расходных материалов. А детский технопарк «Наукоград» предложил «Игру в архитектуру», в которой участники с помощью онлайн-карты узнают секреты архитектурных стилей из разных частей света.

Изобретатели-медалисты

Школьники, которые посещают детские технопарки, регулярно становятся победителями крупнейших олимпиад и конкурсов, включая:

- Wordskills Russia Junior,

- Junior Composite Battle,

- хакатон виртуальной и дополненной реальности,

- всероссийский конкурс космических проектов «Лунная одиссея».

Среди проектов московских школьников есть весьма необычные и новаторские:

- интерактивный учебник геометрии,

- трансформируемое портативное фортепиано,

- макет Останкинской башни со встроенной системой распознавания температуры,

- управляемой вентиляцией и внешней подсветкой.

Удобное обучение

Программ так много, что можно растеряться. Специально для родителей создан сайт technopark-kids.ru, где собраны сведения обо всех технопарках и мероприятиях. Зарегистрированные пользователи могут отправить заявку на участие в выбранном событии или мастер-классе, даже если запись уже закрыта.

В 2021 году детские технопарки продолжат развиваться и предлагать слушателям новые интересные программы.

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На платформе собрана самая актуальная информация о текущих мероприятиях и мастер-классах (подробности)