Тесты на антитела к коронавирусу нужны переболевшим

Медики объяснили, в чем на самом деле кроется польза подобных анализов.

Во время пандемии москвичи могут пройти бесплатное тестирование на антитела в городских поликлиниках. Многие уже так и сделали, но столкнулись с тем, что такой иммуноферментный анализ (ИФА) не показывает иммунитет после вакцинации. В чем причина? И надо ли вообще проверяться на антитела? На эти и другие важные вопросы о ковидных тестах в интервью "КП" ответил Михаил Годков, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Склифосовского, президент Федерации лабораторной медицины.

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

- Михаил Андреевич, надо ли делать иммуноферментный анализ (ИФА) после вакцинации?

- Обследоваться никто не запрещает. Каждый человек имеет право знать о состоянии своего здоровья. Но тест, сделанный в городских поликлиниках, не покажет, уровень антител после прививки.

- Почему такой ИФА не показывает антитела после прививки?

- С помощью этого анализа определяется наличие в крови так называемых антител - белковых молекул, вырабатываемых лимфоцитами в ответ на внедрение в организм любого "чужака". Такие антитела образуются у нас постоянно при вторжении самых разных антигенов.

То же самое происходит и при внедрении коронавируса. Его частица, словно шерстинками, покрыта фрагментами торчащих молекул. Они между собой различаются. Антитела вырабатываются специфически к каждой отдельной части молекул.

Тест-системы в городских поликлиниках распознают антитела к N-белку, который присутствует на вирусной частице. Они показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом. Их можно назвать сигнальными антителами к одному фрагменту ковида. А вакцина "Спутник V" разработана на основе S-белка. Это маленькая неживая частица ДНК вируса, не опасная для человека. То есть тут уже антитела появляются к другому фрагменту ковида.

Поэтому при вакцинации мы не получим адекватного ответа о формировании иммунитета, если сделаем тестирование антител только к N-белку.

ПРОВЕРКА ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ

- А что можно узнать с помощью этого теста?

- Городские поликлиники проверяют антитела именно к N-белку, потому что важно знать, какое количество людей переболело. В том числе бессимптомно. Ведь человек может и не подозревать о том, что заразился ковидом. Власти учитывают вкупе с другими и эти данные для принятия решения о продолжении или сокращении действующих ограничений. С помощью ИФА-теста можно узнать, сколько людей находятся в активной стадии болезни, но без симптомов, сколько уже переболело. Тем самым ИФА показывает иммунную защиту населения и эпидемиологическую ситуацию. Это нужно знать и учёным, потому что они должны понимать, как распространяется COVID.

- Зачем и кому нужно делать ИФА?

- Если человеку, переболевшему ковидом, надо выяснить, а был ли это коронавирус, то целесообразно сделать ИФА. Это очень точный анализ.

Или если нужно оценить, стоит ли прививаться. Ведь у переболевшего ковидом может быть высокий уровень антител, тогда ему вероятно пока не нужна прививка. Поскольку он уже защищён. Это не является отводом от вакцинации, но позволит человеку заранее обсудить с врачом необходимость прививки. Кстати, переболевшие ковидом с высоким титром антител в первую очередь могут стать донорами плазмы для лечения таких же пациентов. То есть выздоровевшим людям тоже нужно делать ИФА, чтобы потом поделиться своей защитой с больными.

А если хотите после прививки узнать, эффективна ли вакцина, то не нужно никаких тестов. Мы ведь не идём проверяться на антитела после вакцинации от гриппа, коклюша и других инфекций. Прививка в любом случае поможет не заболеть или перенести болезнь в лёгкой форме. Как и при вакцинации от гриппа, благодаря которой у нас уже давно нет резких вспышек этой инфекции и тем более эпидемий. Давайте так же с помощью прививки бороться с коронавирусом и возвращаться к нормальной жизни.