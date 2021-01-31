В Москве продают коллекцию зажигалок за 10 миллионов рублей

Обширная коллекция зажигалок стоит несколько миллионов рублей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Необычное объявление появилось в интернете. На продажу выставили более 3000 зажигалок. Автор утверждает, что все в рабочем состоянии. За коллекцию просит 10 миллионов рублей. Корреспондент kp.ru связался с продавцом.

— Хозяин коллекции недавно умер. Я представляю интересы его вдовы. Она решила продать все, что собирал ее супруг, — рассказал москвич Евгений.

Владельцу коллекции было под 80 лет. Первые зажигалки ему подарили, когда исполнилось 18 лет — на 23 Февраля.

В коллекции поджиги со всей Европы и Азии.

— Сам хозяин коллекции был музыкантом, к производству зажигалок и сигаретам никакого отношения не имел. Для него это было хобби, — рассказал продавец.

В коллекции поджиги со всей Европы и Азии. В каждую заправлен газ или бензин, кремень на месте и исправно чиркает. Кроме классических форм-факторов есть довольно любопытные экземпляры. Например, в одну из зажигалок встроен фотоаппарат. Другая проигрывает мелодию, пока горит огонь. Есть экспонаты эротической тематики: от пламенных женщин в бикини, до стилизации под похабные древнегреческие мифы.

Кроме классических форм-факторов есть довольно любопытные экземпляры. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Несколько экспонатов — трофейные, военных лет. Бывший владелец сам конструировал зажигалки. 15 экземпляров в коллекции инструктированы драгоценными камнями. Они настолько дорогие, что лежат в банковской ячейке, — поделился Евгений.

Объявление в интернете за пару недель просмотрели 25 тысяч человек. Это очень большой показатель. Были и звонки. Одни поражались коллекции и даже предлагали пополнить ее своими экспонатами. Другие готовы приобрести, но только часть. Один мужчина предложил 3 миллиона рублей. Однако вдова коллекционера поставила строго условие: никакого торга и только вся коллекция враз. К ней прилагаются самодельные каталоги.

К коллекции прилагаются самодельные каталоги. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страницы из каталога Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если вы хотите приобрести коллекцию, то контакты можно узнать у автора материала по электронной почте andrei.abramov@phkp.ru.