Погода в Москве в феврале 2021: Финал зимы будет идеальным!

Погода в конце зимы порадует москвичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оттепель заканчивается – в столицу возвращается зима. Потихоньку, без фанатизма и резких скачков температуры. В выходные, 30 и 31 января, днем чуть ниже ноля, -1...-4 градуса, по ночам до -7...-8 градусов (это прогноз Гидрометцентра России). Это на 3 – 4 градуса выше, чем обычно в последние дни января. Но только что аномальная оттепель зашкаливала за климатические нормы аж на 10 – 12 градусов, так что похолодание окажется вполне ощутимым.

В пятницу вечером начнется снегопад, на дорогах станет очень скользко, предупреждают в центре “Фобос”. Сейчас высота снежного покрова в столице 25 – 26 см. В ближайшие дни наметет еще, сугробы к вечеру воскресенья подрастут до 30 см. И это в точности соответствует климатическим нормам.

А прогнозы синоптиков о погоде в Москве на февраль 2021 года такие.

Первая неделя февраля, по расчетам Гидрометцентра России, будет вполне комфортной, без каких-либо аномалий, с легким морозом и небольшим снегом.

В понедельник, 1 февраля, облачно и очень ветрено, порывы до 15 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. Ночью подморозит до -5...-10 градусов, днем -2...-7.

Во вторник, 2 февраля, ночные холода усилятся до -12 градусов, днем -3...-8. По-прежнему серо, будет сыпать небольшой снег.

В среду, 3 февраля, и в четверг, 4 февраля, ночью еще студенее, до -14, днем морозец -5...-10. Пасмурно, небольшой снег возможен лишь в некоторых районах области.

В пятницу, 5 февраля, под утро воздух остынет до -16 градусов, днем -7...-12. И это будет самый холодный день недели.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 февраля, есть шанс на солнце, но и небольшой снег метеорологи не ислючают. По ночам до -14, днем -4...-9 градусов.

Комфортная зимняя погода с умеренным морозом будет характерна для всего февраля, считают специалисты центра “Фобос”. По их прогнозам, средняя температура финального месяца зимы окажется на 1 – 1,5 градуса выше, чем положено по климатическим нормам. Январь 2021, для сравнения, выдался на 3 градуса теплее обычного. И репутацию самого снежного месяца февраль подтвердит – осадков выпадет 100 – 110% по сравнению с нормой.