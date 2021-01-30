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В Москве загорелась заправка: взрываются газовые баллоны

Сотрудники МЧС выехали на место
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.

Очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.

Фото: Александр БОЙКО

Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.

Сначала в Сети появилась информация, что вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание, большую часть которого занимает магазин автозапчастей. Там же есть услуга «покраска дисков».

Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.

Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.

Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.

Фото: Александр БОЙКО

Однако очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.

- Хлопает как на фронте, - рассказал «КП» один из прохожих. - Точно какие-то баллоны. Вероятно, с техническим газом.

В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.

Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.

Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.

Фото: Александр БОЙКО

- Информацией о пострадавших пока также не располагаем, - прокомментировал дежурный.

Жители Южного Тушино публикуют тем временем видео с места событий. Вся близлежащая территория оцеплена сотрудниками полиции.

В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.

В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.

Фото: СОЦСЕТИ

ЧППроисшествия: ЧП