В Москве загорелась заправка: взрываются газовые баллоны

Очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом. Фото: Александр БОЙКО

Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.

Сначала в Сети появилась информация, что вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание, большую часть которого занимает магазин автозапчастей. Там же есть услуга «покраска дисков».

Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.

Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино. Фото: Александр БОЙКО

Однако очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.

- Хлопает как на фронте, - рассказал «КП» один из прохожих. - Точно какие-то баллоны. Вероятно, с техническим газом.

В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.

Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым. Фото: Александр БОЙКО

- Информацией о пострадавших пока также не располагаем, - прокомментировал дежурный.

Жители Южного Тушино публикуют тем временем видео с места событий. Вся близлежащая территория оцеплена сотрудниками полиции.