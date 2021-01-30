В Москве загорелась заправка: взрываются газовые баллоны

Очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.
Фото: Александр БОЙКО
Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.
Сначала в Сети появилась информация, что вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание, большую часть которого занимает магазин автозапчастей. Там же есть услуга «покраска дисков».
Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.
Серьезный пожар случился утром 30 января по адресу Походный проезд, 24. Это Южное Тушино.
Фото: Александр БОЙКО
Однако очевидцы сообщают, что загорелся не магазин, а заправка, находящаяся рядом.
- Хлопает как на фронте, - рассказал «КП» один из прохожих. - Точно какие-то баллоны. Вероятно, с техническим газом.
В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.
Случайные прохожие сначала услышали гулкие хлопки, похожие на взрывы. А потом заметили густой дым.
Фото: Александр БОЙКО
- Информацией о пострадавших пока также не располагаем, - прокомментировал дежурный.
Жители Южного Тушино публикуют тем временем видео с места событий. Вся близлежащая территория оцеплена сотрудниками полиции.
В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, добавив, что на место выехали пожарные расчеты и причина пожара уточняется.
Фото: СОЦСЕТИ