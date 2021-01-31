На лучшего молодого ученого из списка Forbes напали в ресторане в Москве

Руку на исследователя онкологии поднял охранник Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве полиция разбирается в обстоятельствах драки в заведении на Большой Якиманке у метро «Октябрьская». Случилось все 30 января. По данным СМИ, жертвой стал Андрей Гаража. Его называют одним из лучших молодых российских ученых, бизнесменом и участником рейтинга Forbes. Правда топ журнала относится не к финансовому состоянию молодого человека, а к его перспективности как специалиста.

После инцидента Андрей Гаража обратился в горбольницу им. Иноземцева с ушибами лица — чтобы зафиксировать травмы.

— У меня все нормально. Информация [по поводу нападения] корректная. Правда, какой-то драки или избиения не было. Просто крайне агрессивные действия со стороны охранника ресторана «Панчо Вилья». Поэтому мне пришлось вызвать полицию и написать заявление, так как хотелось разобраться в этом инциденте в правовом поле, — сообщил Андрей Гаража корреспонденту kp.ru.

— У меня ни с кем не было конфликта. Когда я проходил по танцполу к своему столу, меня схватил за руку крупный мужчина и начал тащить куда-то в сторону. Он был не в форме, не представился и вообще толком мне ничего не сказал. Только в процессе крикнул, что он охранник.

Гаража возглавляет компанию Oncobox. Он учился в МФТИ и Калифорнийском технологическом институте (Caltech). Его фирма разрабатывает методы диагностики и лечения рака. Для этого используют молекулярно генетические методы и нейросети. В компанию инвестировали сотни миллионов частных рублей. Компания работает с клиниками в России, США и Европе.

«Комсомольская правда» также обратилась за комментарием к администрации ресторана.