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Исторический музей начал реставрацию здания бывшей Московской Городской думы

Завершить работы ремонт кровли и фасада планируют к 150-летию основания музея
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Завершить работы ремонт кровли и фасадом планируют к 150-летию основания музея

Завершить работы ремонт кровли и фасадом планируют к 150-летию основания музея

Фото: Алиса ТИТКО

Исторический музей неделю назад открылся после пандемии, как вокруг него появились строительные леса. Снова закрывают?

- Реставрация фасадов здания музея не повлечет за собой закрытия временных экспозиций и Музея Отечественной войны 1812 года. Наоборот, уже в марте мы откроем две крупные выставки – «Придворный костюм из собрания Государственного Эрмитажа» и «Шедевры гравюры Альбрехта Дюрера из собрания музеев Италии», - рассказали «КП» в пресс-службе Государственного исторического музея.

Исторический музей неделю назад открылся после пандемии, как вокруг него появились строительные леса. Снова закрывают?

Исторический музей неделю назад открылся после пандемии, как вокруг него появились строительные леса. Снова закрывают?

Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи помнят музей Ленина

В строительных лесах уже большая часть бывшей Московской городской думы на Площади Революции, которая ныне принадлежит историческому музею. Здание построили в 1892 году. Москвичам это здание более известно тем, что в советское время здесь располагался Музей В.И. Ленина – главный музей СССР. Экспозицию закрыли в 1993 году, а фонды были переданы Историческому музею.

В строительных лесах уже большая часть бывшей Московской городской думы на Площади Революции, которая ныне принадлежит историческому музею.

В строительных лесах уже большая часть бывшей Московской городской думы на Площади Революции, которая ныне принадлежит историческому музею.

Фото: Алиса ТИТКО

- А в 2006 году и само здание вошло в комплекс Государственного исторического музея. Сегодня здесь располагается вход в Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс Исторического музея и фондовые хранилища, - напомнили в музее.

Экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года появилась десять лет назад в пространстве внутреннего двора за южным фасадом этого здания. Для организации музея двор перекрыли и разделили на два экспозиционных этажа, выстроив каркас из металлических стоек, принявших на себя всю тяжесть нового сооружения.

Фото: Алиса ТИТКО

Реставрация к 150-летию музея

Долгое время фасады здания и парадное крыльцо не приводили в порядок. О реставрации стали говорить несколько лет назад.

- Эти работы мы планировали провести в прошлом году, но по понятным причинам их пришлось отложить, - объяснили в музее.

Фото: Алиса ТИТКО

Будут воссозданы и части утраченного фасада со стороны недавно открытого пешеходного перехода с улицы Никольской. Отремонтируют шатровые части кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году.

- Реставрация должна завершиться в сентябре 2021 года. Хотим успеть к празднованию 150-летия основания Исторического музея, - рассказали в музее.

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

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