Исторический музей начал реставрацию здания бывшей Московской Городской думы

Завершить работы ремонт кровли и фасадом планируют к 150-летию основания музея Фото: Алиса ТИТКО

Исторический музей неделю назад открылся после пандемии, как вокруг него появились строительные леса. Снова закрывают?

- Реставрация фасадов здания музея не повлечет за собой закрытия временных экспозиций и Музея Отечественной войны 1812 года. Наоборот, уже в марте мы откроем две крупные выставки – «Придворный костюм из собрания Государственного Эрмитажа» и «Шедевры гравюры Альбрехта Дюрера из собрания музеев Италии», - рассказали «КП» в пресс-службе Государственного исторического музея.

Исторический музей неделю назад открылся после пандемии, как вокруг него появились строительные леса. Снова закрывают? Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи помнят музей Ленина

В строительных лесах уже большая часть бывшей Московской городской думы на Площади Революции, которая ныне принадлежит историческому музею. Здание построили в 1892 году. Москвичам это здание более известно тем, что в советское время здесь располагался Музей В.И. Ленина – главный музей СССР. Экспозицию закрыли в 1993 году, а фонды были переданы Историческому музею.

В строительных лесах уже большая часть бывшей Московской городской думы на Площади Революции, которая ныне принадлежит историческому музею. Фото: Алиса ТИТКО

- А в 2006 году и само здание вошло в комплекс Государственного исторического музея. Сегодня здесь располагается вход в Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс Исторического музея и фондовые хранилища, - напомнили в музее.

Экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года появилась десять лет назад в пространстве внутреннего двора за южным фасадом этого здания. Для организации музея двор перекрыли и разделили на два экспозиционных этажа, выстроив каркас из металлических стоек, принявших на себя всю тяжесть нового сооружения.

Фото: Алиса ТИТКО

Реставрация к 150-летию музея

Долгое время фасады здания и парадное крыльцо не приводили в порядок. О реставрации стали говорить несколько лет назад.

- Эти работы мы планировали провести в прошлом году, но по понятным причинам их пришлось отложить, - объяснили в музее.

Фото: Алиса ТИТКО

Будут воссозданы и части утраченного фасада со стороны недавно открытого пешеходного перехода с улицы Никольской. Отремонтируют шатровые части кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году.

- Реставрация должна завершиться в сентябре 2021 года. Хотим успеть к празднованию 150-летия основания Исторического музея, - рассказали в музее.

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Воробьёвых горах в Москве откроют три горнолыжные трассы и два трамплина

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы (подробнее)