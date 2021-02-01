Четыре поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По всей столице продолжается комплексная реконструкция районных поликлиник. До 2024 года полностью обновят 137 старых зданий.

Пациентов уже принимают открывшиеся сегодня, 1 февраля, сразу четыре реконструированные поликлиники. Это филиал № 3 городской взрослой поликлиники № 134 (ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 2), а также три детские поликлиники – филиал № 1 ДГП № 7 (район Вешняки, ул. Старый Гай, д. 3), головные здания ДГП № 15 (Тимирязевский район, ул. Всеволода Вишневского, д. 4А) и ДГП № 118 (Северное Бутово, ул. Куликовская, 1Б).

"Программа реконструкции городских поликлиник идёт полным ходом, - сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на открытии поликлиники на улице Тёплый Стан. - Сейчас в работе находится около полусотни зданий. Многие из них будут открыты уже в этом году. Часть учреждений начинает принимать пациентов. Мы перед этим запустили три клиники. Сегодня одновременно заработали четыре поликлиники".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время реконструкции в построенном в 1984 году 4-этажном здании поликлиники на улице Теплый Стан:

- обновили фасад, стяжку пола, внутреннюю отделку;

- заменили 208 дверных и 170 оконных блоков, а также поставили 2 лифта;

- заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, подключили 79 кондиционеров;

- установили 1369 единиц современной медицинской техники, в том числе 1 рентгенографический комплекс на 2 рабочих места, 3 аппарата УЗИ, 1 маммограф, 1 флюорограф, спирометр и бодиплетизмограф (приборы для исследования функции внешнего дыхания при наблюдении пациентов, перенесших Covid-19);

- полностью обновили кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача;

- в хирургическом кабинете поставили суперсовременный многофункциональный хирургический стол для малой хирургии.

Поликлиника, как и раньше, рассчитана на 750 посещений в смену.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Все действующие поликлиники обновляются по новому московскому стандарту:

- врачей распределяют по кабинетам так, чтобы очередей собиралось меньше и ожидание приема стало комфортным;

- для пациентов с симптомами инфекции - отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;

- появляются современные виды диагностики, например, суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука) и др.;

- запускают цифровые технологии. Жители получают доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований;

- для пациентов - зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

- рядом с поликлиниками появляются газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.

ЦИФРЫ

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы сейчас реконструируют 35 городских поликлиник общей площадью более 124 тысяч квадратных метров. Их полностью обновят до конца этого года.

На всех площадках работают свыше 6 тысяч специалистов и 80 единиц техники.