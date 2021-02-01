Что обновят во время капремонта жилья в Москве

К апрелю - маю московские коммунальщики возьмутся за ремонт фасадов и плоских крыш домов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

На улице ещё мороз и снегопады, а в жилых домах столицы вновь начался капремонт. Сейчас меняют лифты, частично внутренние сети и наводят порядок в подъездах.

- Зимой выполняются всесезонные работы, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. - К ним в первую очередь относится ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, дымоудаления и противопожарной автоматики, подвалов, а также замена лифтового оборудования и мусоропроводов, капитальный ремонт подъездов.

Как окончательно потеплеет ближе к апрелю - маю, коммунальщики возьмутся за ремонт фасадов и плоских крыш. После отключки батарей, то есть примерно с середины мая, начнётся замена внутридомовых систем отопления, включая стояки и отопительные приборы в квартирах.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что все работы, перенесенные из-за пандемии с 2020 года на 2021-й, также выполнят полностью.

ВАМ СТЕНЫ КРАСИТЬ ЗЕЛЁНЫМ ИЛИ БЕЖЕВЫМ?

В программу городского Фонда капитального ремонта попали все дома столицы, кроме признанных аварийными или готовых к сносу, а также домов, где меньше трех квартир. Без капремонта останутся и здания, вошедшие в программу реновации.

Для каждого дома индивидуально с учётом мнения жильцов выбирают, что именно и когда будут ремонтировать. Постепенно очередь дойдет до всех жилых многоэтажек. По нормам капитальный ремонт в доме должен проходить раз в 25 лет. На сроки и список работ влияет в том числе состояние здания и его возраст. Но, если нужно срочно что-то восстановить в новостройке, то и ее могут внести в список.

В жилых домах по правилам должны обновляться:

1. Внутридомовые инженерные сети

- электричества;

- тепла;

- газа;

- горячей и холодной воды;

- водоотведения (канализации).

2. Лифтовые шахты, лифтовое оборудование, признанное непригодным для эксплуатации (ремонт или замена).

3. Крыша.

4. Подвалы, относящиеся к общему имуществу дома.

5. Фасад.

6. Оконные блоки (замена) в помещениях общего пользования в доме.

7. Фундамент.

8. Внутридомовая система дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарный водопровод.

9. Мусоропровод (ремонт или замена).

10. Внутренний водосток (ремонт или замена).

Обратите внимание: обязательный список работ и услуг по капитальному ремонту домов в Москве расширен на основе перечня предложенного Жилищным кодексом РФ.

По согласованию с жильцами могут, например, поставить в холле первого этажа современные секционные почтовые ящики. Или покрасить стены в тот цвет, который выберет из каталога с образцами большинство соседей, - хоть бежевый, хоть зелёный.

Зимой выполняются всесезонные работы, которые не зависят от температуры воздуха, например, замена лифта. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ГДЕ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ АДРЕС

Для домов, ремонт в которых стартует в 2021 году, подробную информацию с перечнем работ и сроками вывесят в скором времени в подъездах и на сайтах районных управ. Кроме того, жители могут проверить свой адрес:

- на сайте Фонда капитального ремонта Москвы (https://fond.mos.ru). Причем здесь указаны данные не только для домов этого года, но и для остальных зданий вперёд на несколько лет. А для домов, которые будут ремонтировать в 2022 году, на сайте Фонда нарисовали даже интерактивную карту по всем округам столицы;

- на портале "Наш город" (gorod.mos.ru). В окошке поиска нужно написать адрес своего дома, затем выбрать раздел "Многоквартирные дома", далее - "Региональная программа капитального ремонта".

Все списки рассчитаны до 2044 года включительно и корректируются не реже раза в год.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

1. В электронную приёмную:

- Департамента капитального ремонта Москвы;

- Фонда капитального ремонта Москвы .

2. По телефону:

- в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

3. Обычной почтой:

- 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 9, строение 1, Фонд капитального ремонта Москвы.

4. На личном приёме:

- руководителя Фонда капремонта столицы, его заместителя или начальников территориальных управлений Фонда (телефоны для записи на приём и график).

ЦИФРЫ

4437 жилых домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров капитально отремонтируют в Москве с 2021 по 2023 годы.

За это же время заменят также более 8 тысяч лифтов. Их обновляют строго в тот год, когда истекает 25-летний срок службы подъёмника без дополнительного продления.

Сегодня уже отремонтировано около 8 тысяч многоквартирных домов или каждый третий, включенный в программу капремонта. В них заново установили инженерные системы, привели в порядок фасады и кровли, чердаки и подвалы.

КСТАТИ

Взнос подрос

С января 2021 года в среднем на 3,5% выросли три тарифа в квартирной платежке - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. Эти ставки не менялись весь последний год (подробнее - на kp.ru). Теперь за капремонт ежемесячно отдаём 19 рублей 52 копейки (за 1 кв. м общей площади в месяц). Раньше - 18 руб. 86 коп.

За капремонт не платят:

- полностью - жильцы домов, в которых планируется снос, реконструкция или реновация, а также зданий, в которых меньше 3 квартир;

- полностью или частично - некоторые льготники, к примеру, многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды Великой Отечественной войны. Узнать, положена ли вам скидка, можно на сайте Городского центра жилищных субсидий.