Покончившая с собой москвичка завещала свои внутренние органы больным пациентам

Как персонаж фильма «Семь жизней», женщина надеялась, что ее органы спасут кому-то жизнь Фото: кадр из фильма

В полицию поступило сообщение о самоубийстве в одном из домов на улице Наримановская в Москве. Прибывшие на место оперативники и врачи скорой помощи нашли в квартире тело 49-летней москвички Натальи П. (имя изменено - прим. авт.). Врачи уже ничем не могли помочь женщине и констатировали смерть. Полицейские осмотрели квартиру и нашли рядом с телом женщины предсмертную записку. В своих последних словах Наталья просила прощения у родных за свой поступок, а также надеялась, что ее внутренние органы будут пригодны для пересадки нуждающимся больным.

«На месте происшествия была обнаружена скончавшаяся 49-летняя Наталья П.* Признаков насильственной смерти, а также следов борьбы на теле женщины обнаружено не было. Смерть наступила около трех часов назад. Рядом с телом женщины была найдена записка, в которой умершая выразила опасения за сохранность своих внутренних органов. Женщина беспокоилась, будут ли ее органы пригодны для пересадки после того, как она совершит самоубийство», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Полицейские сразу передали врачам последнюю волю умершей, однако медики объяснили, что это невозможно: прошло уже слишком много времени с момента смерти и фактической остановки кровообращения организма, внутренние органы уже повреждены и непригодны для пересадки. Помимо этого существует строгий протокол, который регламентирует любые пересадки органов от донора к больному.

Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти. В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Неизвестно, что подтолкнуло москвичку к такому страшному шагу.