Сколько ждать очереди на вакцинацию от коронавируса в ТРК Москвы

Один из пунктов расположился в ГУМе на третьем этаже Фото: Павел КЛОКОВ

Ключевое слово здесь «без записи». А потому я ожидал увидеть столпотворение. Номерки на руке. Переклички раз в полчаса. И любопытные лица прохожих. Мол, товарищи, а что дают? Случайно, не тазы эмалированные японские?

А в ответ:

- Да какие тазы. Вакцину! Нашу, отечественную. От ковида. У вас паспорт с собой?

Но ничего подобного. Очередь из десяти человек. Работает как часы - без задержек. Пока одни заполняют анкету, другие проходят осмотр врача и делают укольчик.

- Всё. До свидания. Придёте через три недели.

Это обязательное условие. Вакцинация делается в два этапа.

Один из пунктов расположился в ГУМе (Красная площадь, 3) на третьем этаже. Светло, чистенько, как в операционной. Лев Валерьяныч поёт что-то про снегопад. Не лично, конечно. Из динамика.

Пока одни заполняют анкету, другие проходят осмотр врача и делают укольчик Фото: Павел КЛОКОВ

А меня уже окружили голубоглазые барышни в защитных масках как у сварщика. И щебечут:

- А вы будете через три недели в Москве?

- Нет ли у вас простуды?

- А хронических заболеваний?

Я набычился как на экзамене и признался, что накануне вечером принимал спиртные напитки. Те разочарованно вздохнули (одна даже отвернулась от обиды). И сказали, что перед прививкой следует три дня воздерживаться. Да и после нее тоже.

Я пожал плечами и пообещал вернуться.

По словам волонтеров, гораздо больше людей было две недели назад, когда пункт в ГУМе только открылся (два кабинета). Живая очередь растягивалась на десятки метров. И среди желающих были даже туристы. И не только российские, кстати. Им объясняли, что через три недели нужно будет обязательно сделать второй укол. Причем здесь же - в ГУМе. В ответ слышали неизменное «йес».

При мне от коронавируса привилась семейная пара, приехавшая в столицу из Брянска. Решили совместить приятное с полезным. Увидеться с друзьями, погулять по зимней Москве и заодно - привиться.

- В конце февраля, - сказали, - опять приедем.

В общей сложности вся процедура (с учетом небольшой очереди) занимает около часа. То есть если вы зашли в ГУМ в 14.00, уже к трём у вас в руках сертификат о вакцинации.

УКОЛОТЬСЯ И НАЕСТЬСЯ

Еще один адрес - улица Лесная, 20 строение 3. Это знаменитое «Депо», в котором расположены сразу сто ресторанов. Слюноотделение начинается еще перед тем, как вы заходите внутрь. Стейки, жареная утка, блины, гребешки на гриле, крабы, цукини, бургеры, телятина, хачапури, пончики…

Я даже забыл, зачем пришел. Голова закружилась от всех этих ароматов. К тому же с мороза. И не завтракал…

Но справился. Поднялся на второй этаж и нашел пункт вакцинации. Здесь он похож на антикафе. Приглушенный свет. Спокойная музыка. Стильные желтые стульчики. Народу больше, чем в ГУМе. Но при этом очередь тоже движется довольно живо. На входе - гардеробная. Дальше столы на двенадцать мест. И анкеты. Вопросы всё те же. Нет ли аллергии, заболеваний печени и сердца, не проводились ли прививки за последние тридцать дней. И тому подобные. Дальше подтверждаешь подписью то, что ты проинформирован о смысле и цели вакцинации, а также о возможных реакциях на прививку (покраснение, боль, зуд в месте инъекции, повышение температуры, озноб). И идешь с паспортом в кабинет врача. Осмотр, еще несколько дежурных вопросов. И укол.

Еще один адрес - улица Лесная, 20 строение 3. Это знаменитое «Депо», в котором расположены сразу сто ресторанов Фото: Павел КЛОКОВ

Очередь разношёрстная. Довольно много людей в строгих костюмах (на Лесной полно офисов). Есть молодежь и пенсионеры. Работники самого «Депо».

Маски, перчатки, бахилы - всё это выдаётся на входе бесплатно.

«ЖЕНА СКАЗАЛА: БЕЗ СЕРТИФИКАТА ДОМОЙ НЕ ПРИХОДИ»

Люди выходят из кабинета врача с явным облегчением в глазах. Как будто до этого момента они ходили по морозной Москве в шортах и майке. А тут им дали термобелье, штаны с начёсом, овечий тулуп. Причем бесплатно.

Торговый центр «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, 2). МФЦ. В фойе разговорился с мужичком. Тот тоже пришел прививаться (врачи расположились прямо в офисе «Моих документов»).

- У меня, - говорит, - в семье один только я остался. Жена сказала, без сертификата домой не приходи. В шутку, конечно. Но я решил не рисковать.

- Молодой человек, наденьте маску нормально.

Я вскинул голову. Передо мной очередная барышня-сварщица. Строгая как учительница химии.

Я натянул повязку на нос, хотя дольше пяти минут таким макаром не выдерживаю. Дышать нечем.

- И перчатки, - не унималась девушка (бровки домиком - с трагическим острым изломом).

Выполнил и этот приказ.

Тот мужичок тем временем прошел в кабинет врача.

Людей много. МФЦ очень крупный (флагманский). Плюс кафе рядом, банк, детский уголок, фотопавильон, турагентство. Однако те, кто пришел прививаться, сидят отдельно - на стульчиках с выдвижными столиками.

Очередь из девяти человек. Ждать не больше часа. Ну и плюс сама процедура.

Где еще

На шоссе Энтузиастов врачи скучают, а на Киевском работают без обеда

ТРЦ «Город» (шоссе Энтузиастов, 12, корпус 2)

Сюда приезжают жители районов Лефортово, Нижегородский и Соколиная гора. В фойе главного входа зазывающий баннер, который теряется на фоне множества мелких отделов. Сам пункт вакцинации на третьем этаже комплекса. Ориентир — каток.

Кабинет прячется на месте бывшего магазина Фото: Андрей АБРАМОВ

Поднимаемся, доходим до катка и пустота… Только очередной стенд информирует о том, что в магазине прививают от ковида. Оказывается, нужно повернуться спиной к катку и пройти вглубь торговой галереи. Там пару пустых отделов переоборудовали в мобильный пункт.

В будний день наплыва посетителей нет. Волонтеры скучают. Стоит сделать шаг в их сторону, как слышится звонкое:

— Вы на вакцинацию?

По словам сотрудников, вечером и в выходные пациенты идут активнее. Но очередей все равно не бывает. За полчаса, что провел в пункте, на прививку пришли три дамы в хиджабе и двое мужчин. Всех вакцинировали мигом, усадили в соседний отдел подождать положенные 30 минут после укола — вдруг у кого аллергия.

Торговый центр «Л-153» (ул. Люблинская, 153)

Пункт рассчитан на жителей районов Марьино и Люблино. Но волонтеры говорят, что много бывает «садоводов» — так называют пенсионеров, которые живут в частном секторе за МКАД. Они идут на вакцинацию, чтобы разблокировали проездной — социальные карты заработают через две недели после второго компонента вакцины. Ну и за иммунитетом разумеется.

Молодежь тоже едет: была влюбленная парочка студенческого возраста и три подружки-кореянки, которые по-русски говорили с большим акцентом.

В «Л-153» очень приветливые сотрудники Фото: Андрей АБРАМОВ

Мобильный пункт работает на втором этаже в правой части комплекса у эскалаторов. Мимо точно не пройдете, на магазинной площади дежурит большой отряд девушек в униформе: медицинских халатах, деловых костюмах МФЦ «Мои документы» и волонтеры в цветастых ветровках. Здесь посетителей уже больше. За день проходит 200-300 человек. Но очередей не бывает: слишком много свободных столов и сотрудников.

После вакцинации выдают сертификат и согласовывают день второго визита Фото: Андрей АБРАМОВ

ТРЦ «Саларис» (поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1)

Пункт вакцинации на первом этаже — напротив касс и ресторана гипермаркета «Глобус». Тут есть столики с раскрасками для детей, гардероб и полноценные комнаты для осмотра и уколов. Пункт оказался популярным. В будни своей очереди на регистрацию ждут по 10-15 минут. В выходные и к вечеру желающих больше: стоять нужно около часа. Потому что поликлиник поблизости нет. А еще едут из ближайшего Подмосковья. Многие идут за продуктами, на шопинг и заодно заглядывают в пункт.

Поэтому в «Саларисе» принимать пациентов в час обеда не прекратили, чтобы не скопилась очередь.

А также

Здесь тоже можно сделать прививку без записи:

«Геликон-опера» (Большая Никитская, 19/16, строения 1−2)

ТРЦ «Океания» (Кутузовский проспект, 57)

ТРЦ Columbus (Москва, Кировоградская улица, 13а)

ТРЦ «Калейдоскоп» (Сходненская улица, 56)

НА ЗАМЕТКУ

Пройти вакцинацию от ковида можно в 100 поликлиниках Москвы. Но больницы охватывают не весь город, запись для некоторых жителей недоступна. В какие-то график расписан на две недели вперед, мест нет. Поэтому москвичам предлагают в порядке живой очереди приходить в мобильные пункты в магазинах и других общественных местах.

На прививку в мобильный пункт нужно взять только паспорт и полис. У всех выездных кабинетов вакцинации график работы с 10:00 до 21:00. Перерыв с 15:00 до 16:00.

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