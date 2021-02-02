Как москвичам 65+ и «хроникам» разблокировать соцкарты после вакцинации от ковида

Сейчас, когда люди из группы риска могут сделать прививку, им обещали вернуть льготу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда осенью прошлого года на столицу обрушилась вторая волна ковида, москвичам 65+ и людям с хроническими заболеваниями заблокировали социальные карты. С соцкартой можно бесплатно ездить в общественном транспорте. Сейчас, когда люди из группы риска могут сделать прививку, им обещали вернуть льготу.

Соцарты снова заработают в городском транспорте на 15-й день после второй прививки от COVID-19. Напомним, вакцина двухкомпонентная: второй укол через 21 день после первого.

Чтобы соцкарты снова активизировались, не нужно никаких заявок или обращений. Поликлиника или мобильный пункт вакцинации сами передают данные. Если карта не заработала, то звоните +7 (495) 539-55-55 и нажмите «6». Это горячая линия проекта «Социальная карта москвича».

В этой схеме не у дел остались переболевшие, а также испытатели вакцины. Как бы высок не был показатель антител, соцкарты им не разблокируют.

— Очень обидно! Я был испытателем, шел на риск, сделал прививку еще в октябре. Но сейчас мне отказывают в разблокировке соцкарты, — посетовал москвич Александр Соколов.

Его обращение не единственное. Однако, когда набирали испытателей «Спутника V», всех предупреждали: это не вакцинация, а исследование. Об этом же сказано в договоре испытателей. Суть в том, что любой из двух уколов может оказаться пустышкой, плацебо. Значит полноценного иммунитета не будет. Хотя 70% испытателей получили настоящий препарат.

Мы позвонили в ГУП «Московский социальный регистр» — это организация выдает соцкарты.

— Разблокировать карту переболевшего или испытателя мы не можем. Они вновь заработают, когда снимут режим самоизоляции.

Таков ответ. Но испытатели хотя бы пострадали за науку. А переболевшие москвичи — просто так. А ведь сразу после болезни прививаться нельзя. ВОЗ рекомендует делать это через 6 месяцев. Российских Миндзрав никаких сроков не называет, но советует не спешить с прививкой, а дождаться результатов исследований на этот счет. В любом случае, призываем ответственные лица пересмотреть нынешние правила и найти возможность разблокировать пенсионерам соцкарты, если они предоставляют справку о наличии антител. По мнению «Комсомолки», это будет справедливо.

Соответствующие запросы редакция направила в столичный Депздрав. О результатах сообщим.

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