Реновация пятиэтажек в Москве: Стартовых площадок стало больше

Для участников реновации в Москве выбрали дополнительные стартовые площадки под новые дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для участников реновации в Москве выбрали дополнительные стартовые площадки под новые дома. Постановление об этом подписал во вторник, 2 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Подходящие участки нашлись в 7 округах и 14 районах (см. "Конкретно"). Больше всего их на востоке, юге и западе города.

"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 64 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир и предоставить комфортное жилье 11,7 тысячам москвичей", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

При этом 10 из 17 участков оказались на месте домов, включенных в программу реновации.

КОНКРЕТНО

Где построят новые дома для переселенцев

СВАО

Северное Медведково, ул. Широкая, д.10, корп. 1

ВАО

Измайлово, ул. 3-я Парковая, вл. 39

Измайлово, ул. 3-я Прядильная, вл. 4

Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 26

Новогиреево, ул. Кусковская, вл. 12

ЮВАО

Люблино, ул. Люблинская, вл. 121/1

ЮАО

Бирюлёво Западное, Булатниковский проезд, вл. 2Б; вл. 2В, корп. 3

Даниловский, ул. Велозаводская, вл. 2

Царицыно, ул. Бехтерева, напротив вл.25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21)

Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 7

ЮЗАО

Черёмушки, Севастопольский проспект, около д. 46, корп. 7

Южное Бутово, Чечёрский проезд, вл.28

ЗАО

Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, вл. 1

Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А

Фили-Давыдково, Кутузовский проспект, вл. 78

СЗАО

Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, д. 39, корп. 2

ЦИФРЫ

489 стартовых площадок общей мощностью 7,8 миллионов квадратных метров подобрано для строительства новых домов по программе реновации.

В ней участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. Реновация коснётся порядка 1 миллиона жителей.

Сегодня идёт или уже завершилось переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. Всего переселяется 33,7 тысячи человек, из них в новые квартиры уже переехали 24 тысячи участника реновации.

В разных районах города построено 97 новых жилых домов общей площадью 1,2 миллионов "квадратов". При этом строятся и проектируются 276 домов общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров.