Реновация пятиэтажек в Москве: Стартовых площадок стало больше

Для участников реновации в Москве выбрали дополнительные стартовые площадки под новые дома.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Для участников реновации в Москве выбрали дополнительные стартовые площадки под новые дома. Постановление об этом подписал во вторник, 2 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.
Подходящие участки нашлись в 7 округах и 14 районах (см. "Конкретно"). Больше всего их на востоке, юге и западе города.
"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 64 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир и предоставить комфортное жилье 11,7 тысячам москвичей", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
При этом 10 из 17 участков оказались на месте домов, включенных в программу реновации.
Где построят новые дома для переселенцев
СВАО
Северное Медведково, ул. Широкая, д.10, корп. 1
ВАО
Измайлово, ул. 3-я Парковая, вл. 39
Измайлово, ул. 3-я Прядильная, вл. 4
Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 26
Новогиреево, ул. Кусковская, вл. 12
ЮВАО
Люблино, ул. Люблинская, вл. 121/1
ЮАО
Бирюлёво Западное, Булатниковский проезд, вл. 2Б; вл. 2В, корп. 3
Даниловский, ул. Велозаводская, вл. 2
Царицыно, ул. Бехтерева, напротив вл.25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21)
Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 7
ЮЗАО
Черёмушки, Севастопольский проспект, около д. 46, корп. 7
Южное Бутово, Чечёрский проезд, вл.28
ЗАО
Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, вл. 1
Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А
Фили-Давыдково, Кутузовский проспект, вл. 78
СЗАО
Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, д. 39, корп. 2
489 стартовых площадок общей мощностью 7,8 миллионов квадратных метров подобрано для строительства новых домов по программе реновации.
В ней участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. Реновация коснётся порядка 1 миллиона жителей.
Сегодня идёт или уже завершилось переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. Всего переселяется 33,7 тысячи человек, из них в новые квартиры уже переехали 24 тысячи участника реновации.
В разных районах города построено 97 новых жилых домов общей площадью 1,2 миллионов "квадратов". При этом строятся и проектируются 276 домов общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров.