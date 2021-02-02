Благоустройство в Москве в 2021 году: Обновление 100 парков, перезагрузка набережных Балчуга и капремонт 2500 домов

Обновление города не прекращается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 февраля, на президиуме правительства Москвы утвердили планы по благоустройству города в этом году. Коммунальщики, как и весь 2020-й, продолжают бороться с пандемией, ремонтировать больницы, проводить дезинфекцию улиц, дворов, подъездов жилых домов и других общественных мест. При этом обновление города не прекращается.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В 2021 году в столице:

1. Улицы.

Благоустроят ещё 24 общественных пространства в центре и округах.

Из них в центре города:

- Хрустальный переулок, ведущий от Ильинки на Варварку к парку "Зарядье";

- Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровку.

При этом продолжат начатое в прошлом году благоустройство Ленинского проспекта.

В планах также:

- обновление двух вылетных магистралей - улицы Красная Пресня и Звенигородское шоссе от метро "Баррикадная" до ТТК (2,7 км), а также участка проспекта Андропова от метро "Коломенская" до Липецкой улицы (8,1 км);

- участка около центра "Моя работа" на Шаболовке, д. 48;

- площади рядом с памятником работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его восстановят в Печатниках на площадке у технополиса "Москва".

2. Набережные.

Вдоль Москвы-реки:

- комплексно благоустроят набережные острова Балчуг – Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, а также соседние с ними Садовническую и Комиссариатскую улицы, Фалеевский и Раушский переулки. При этом продолжат наводить порядок около Киевского вокзала.

В парке "Яуза":

- обновят два участка в пойме притока Яузы реки Чермянки - от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского). Здесь появятся вело-пешеходные маршруты, экотропа, настилы, смотровые площадки, детские и спортивные зоны.

3. Программа "Мой район".

В планах - благоустройство 106 знаковых мест отдыха, парковых и озелененных территорий. Среди них - Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр площадью 5 гектаров возле строящегося горнолыжного спортивного комплекса на Воробьёвых горах.

В списке также более 1 тысячи гектаров окружных парков и других площадок:

- Рублёвский сквер;

- зона отдыха у Дегунинского пруда (САО, район Западное Дегунино);

- сквер на Звёздном бульваре (СВАО, район Останкинский);

- сквер у памятника солдатам Отечества – на пересечении улиц Плещеева и Лескова (СВАО, район Бибирево);

- бульвар вдоль Туристской улицы (СЗАО, район Северное Тушино) и др.;

- 29 водоёмов, включая пруды Калитниковский (ЦАО, район Таганский), Капустинский (СВАО, район Свиблово), Медведковский (СВАО, район Северное Медведково), Гольяновский (ВАО, район Гольяново), Владимирский (ВАО, район Перово), каскад прудов в усадьбе "Троицкое" (Новая Москва, поселение Мосрентген).

4. Дворы и жилые дома.

Комплексный или текущий ремонт проведут в 3,4 тысячах дворов.

Капремонт - в 2 513 домах, а также замена 3 005 лифтов.

5. Освещение.

- поставят 31,2 тысячи фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках, около школ и детсадов;

- вечернюю подсветку подключат ещё на 3 зданиях - на церкви Вознесения Господня в Коломенском, жилом доме № 8 на Михнёвской улице и доме № 14 на Тверской улице, в котором в начале XX века был открыт магазин-гастроном "Елисеевский".

6. Инженерные сети.

Реконструкция:

- 276,2 километров линий электропередач;

- 96 километров тепловых и 69,2 километров газовых сетей;

- 33,8 километров кабельных коллекторов;

- 104,9 километров водопроводных, 23,77 километров водосточных и 13,4 километров канализационных сетей.

ИТОГИ

С 2011 года в Москве:

- благоустроили 420 улиц и городских площадей общей длиной 369,5 километров. Из них 10 улиц обновили в 2020 году. Например, Даев переулок, вылетную магистраль от Таганской площади до метро "Коломенская";

- обновили 32 набережные. В исторической части города создан единый пешеходный маршрут от "Москва-Сити" до Таганской площади общей длиной 19 километров;

- обустроили 765 парков общей площадью свыше 18,5 тысяч гектаров;

- высадили порядка 9,6 миллионов деревьев и кустарников. Из них в 2020 г. – свыше 1,3 млн.;

- в 2020 г. создано 26 новых особо охраняемых природных территорий. Их общее количество достигло 136.

КСТАТИ

По данным экологического мониторинга, за 10 лет в Москве:

- почти в 2 раза снизился сводный индекс загрязнения атмосферы;

- в 2,1-3,4 раза снизилась концентрация оксида углерода и оксида азота вблизи автотрасс;

- в 1,4 раза снизилась концентрация диоксида серы (вблизи автотрасс – в 2,5 раза);

- уровень загрязнения почв города достиг минимального значения – в 2,8 раза снизилось содержание нефтепродуктов;

- в 2 раза снизилось содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке на выходе из центральной части города;

- значительно улучшилось качественное состояние деревьев и кустарников. Более 90% зелёных насаждений - в хорошем и удовлетворительном состоянии.

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