Москвичи стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 20 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов среди всех устройств составила по России 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. В декабре 2020 года доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе устройств в столичной сети Tele2 достигла 90% – их прирост год к году составил 6 п.п.

Примечательно, что в категории «цена» в столичной сети оператор зафиксировал увеличение доли проникновения моделей дороже 20 тысяч рублей – по итогу 2020 года она составила 15%, что на 8 п.п. превышает показатель прошлого года. На втором месте по темпу роста идут смартфоны в ценовой категории от 10 до 20 тысяч рублей – прирост год к году составил 7 п.п. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 20 п. п. до 41%.

Чаще всего жители столицы и области выбирают смартфоны Samsung – 24%, а вторую и третью строчку разделили устройства брендов Apple и Huawei с 19%. При этом доля iPhone увеличилась на 1 п.п. год к году.