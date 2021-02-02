Армия воюет с коронавирусом: открыто 498 прививочных пунктов

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

О БОРЬБЕ С ВИРУСОМ

- С первых дней пандемии Вооруженные Силы привлекались к оказанию помощи гражданскому здравоохранению. Продолжаем оказывать ее и сейчас. В 43-х регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях.

- Благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемиологическая обстановка находится под контролем. Показатель заболеваемости ковидом в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привито более 100 000 военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных.

- Для оперативного выявления короновирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до 6 000 исследований. При этом результат можно получить уже через 4-6 часов. Двести тысяч экспресс-тестов дополнительно направлено в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и в удалённые гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие короновируса. С начала января организовано вакцинирование командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях Министерства обороны.

- В постоянной готовности находится более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и 9 самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.

«В целях поддержания здоровья военнослужащих поручаю оперативному штабу в приоритетном порядке организовать вакцинацию курсантов и слушателей академий на добровольной основе», - сказал министр.

О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

- С марта начинается подготовка к военным парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов.

О САМОЛЕТАХ

В 2020 году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передали Вооруженным Силам 147 летательных аппаратов. В том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57.

В 2020 году совершили свои первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ. Завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34. В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. Не менее важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе.