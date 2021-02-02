С помощью сервиса «Служба помощи ДТП» в Подмосковье оформили уже 25 тысяч аварий

В Московской области в настоящий момент работают семь центров «Службы помощи ДТП» - с их помощью водители машин, попавших в аварию, могут оформлять дорожно-транспортное происшествие без выезда сотрудников ГИБДД. Первый такой центр открылся в 2018 году. С того времени с помощью сервиса «Служба помощи ДТП» на дорогах Подмосковья оформили уже 25 тысяч аварий.

- В Подмосковье сейчас функционируют 7 центров службы помощи, где на круглосуточной «горячей линии» работают 18 операторов в четыре смены, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. - Благодаря их работе время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут.

Раньше это было обычной, и - как казалось - безальтернативной практикой: после аварии оба водителя оставались на месте и ждали приезда сотрудников Госавтоинспекции. Да ладно бы это касалось только их, но ведь столкнувшиеся автомобили перекрывали полосы движения, собирая длинные пробки.

- Создание «Службы помощи при ДТП» позволило сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции кратно усилить профильную работу и направить свои ресурсы на проведение профилактических мероприятий и пресечение грубых нарушений ПДД, - отмечает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области Виктор Кузнецов.

Итак, как воспользоваться услугой «Служба помощь при ДТП»:

- Позвоните на номер 112.

- Ваш звонок переведут на горячую линию «Службы помощи при ДТП» и оператор подробно проконсультирует вас, как заполнить протокол.

- Если же же у участников ДТП есть разногласия, они должны проехать в ближайший центр. Там оформить аварию поможет сотрудник ГИБДД.

Красноречивая статистика: еще в 2019 году 85% дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье оформляли сотрудники ГИББД, а уже в 2020-м 61% происшествий были оформлены «Службой помощи при ДТП».

Эта услуга на текущий момент доступна жителям Химок, Красногорска, Мытищ, Истры, Одинцово, Люберец и Подольска. Планируется, что в будущем в самых аварийных муниципалитетах области появляется еще 10 новых центров в самых аварийных муниципалитетах.