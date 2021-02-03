Снег сходит с крыши 13 лет: архитектурный казус «дома-паруса» на Ходынском поле

Дом на Ходынском поле напоминает каплю воды или надутый ветром парус. Фото: Алиса ТИТКО

Необычный дом на Ходынском поле каждую зиму становится проблемой для москвичей. Снег с крыши сходит прямо на проезжую часть и тротуар, по которому ежедневно ходят дети в гимназию. Очередная порция снега рухнула несколько дней назад на проезжую часть, буквально за две секунды до появления машины – водитель выложил съемку с видеорегистратора в соцсети.

- Чудом сам остался жив. Хорошо, если только снег, а если бы еще и наледь – пробило бы лобовое стекло, - комментируют видео в интернете.

«КП» выяснила, кто должен минимизировать риски москвичей и вовремя убирать снег с крыши дома.

Снег скатывается, потому что крыша круглая

«Дом-парус» находится на Гризодубовой улице в районе Ходынского поля. Построили его в 2007 году. Еще тогда необычный фасад здания, который по форме напоминает каплю воды или надутый ветром парус, вызвал много споров. Архитектурное решение привело к ряду проблем в эксплуатации. Жители квартир жаловались на сложности при проветривании, на запахи из мусоропровода и на скатывающийся снег с круглой крыши.

Еду на место. Красивый дом расположен в нескольких минутах от станции метро «ЦСКА». Перед ним находится гимназия №1409, детей как раз забирают взрослые и ведут к машинам. Дохожу до перекрестка на 2-м Ходынском проезде - то самое место схода «лавины», которое снял москвич из своей машины. Вижу вдоль тротуара специальное сооружение с крышей - подобные обычно ставят в местах стройки. Подхожу ближе - пробитая крыша, гигантские дыры.

Снег с крыши сходит прямо на проезжую часть и тротуар. Фото: Алиса ТИТКО

- Не выдерживает, - говорит мне прохожий. – Снег часто падает, если не чистят вовремя. Страшновато ходить, но слева забор, а справа проезжая часть. Приходится рисковать и идти здесь.

Специальные сооружения должны были защитить пешеходов от снега. Фото: Алиса ТИТКО

В коммунальных службах города сказали, что за чистку дома отвечает частная управляющая компания ФС-6, но от комментариев там воздержались.

- Очистка крыш, карнизов и фасадов жилых зданий от снега и сосулек – ответственность коммунальных служб города. За содержание нежилых и коммерческих объектов и их своевременную уборку отвечают владельцы. Могут привлекаться верхолазы, прошедшие альпинистскую подготовку, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Как показывает практика, снег и сосульки пробивают хлипкую крышу вдоль тротуара. Фото: Алиса ТИТКО

Лучше убирать машины подальше

Территория дома на Гризодубовой улице охраняемая, вход только по пропускам.

- Чистят крышу? – спрашиваю.

- Бывает, - говорит охранник. - Огораживают тут на несколько метров территорию, предупреждают заранее, чтобы машины убрали.

Объявления о сходящих с крыши снежных лавин тут не временные, а наглухо прикрепленные к железному забору: «Убедительная просьба убрать машины из-за схода снега с кровли».

Местные говорят, что при резком весеннем потеплении нужно быть особенно внимательным, так как слежавшийся снег соскальзывает с карнизов. Бывало, и такое, что сосульки разбивали стеклянные крыши зимних садов.

- Я снимаю здесь квартиру второй месяц. Еще пока не видела, чтобы снег чистили. Может и чистят, конечно. Но у нас нет никаких дополнительных платежей за чистку крыши, - рассказала Инна, квартиросъемщица из «дома-паруса».

О сходе снега предупреждают многочисленные объявления. Фото: Алиса ТИТКО

Отказались от системы для сдерживания снега

Проблему со сходом снега с круглой крыши обнаружили в первую же зиму, когда дом был сдан в 2007 году. Как оказывается, изначально на этом месте хотели построить самый длинный дом в Европе. Но стало очевидно, что здание даст большую тень в примыкающий школьный двор. Тогда дом стали проектировать так, чтобы не лишать солнца близлежащие территории – закруглили. Архитекторы предлагали сделать еще и сквозное отверстие-арку в доме, но инвестор не захотел инвестировать в пустоту. Проект был удостоен премии «Дом года» (в 2007 году).

- Мы разрабатывали только архитектурную концепцию, за техническую не отвечали. Но мы изначально предлагали создать на покатой крыше некую систему «узлов», которые бы задерживали воду и снег. Но подрядчик упростил проект. В итоге, снег свободно подает с крыши до самого низа. Очевидно, что нельзя было отменять систему, которая бы задерживала снег. Можно было бы что-то придумать - тепловые провода проложить, чтобы происходило таяние снега, - объяснил «КП» архитектор проекта Борис Уборевич-Боровский.

Изменить форму здания решили, чтобы не создать большую тень в примыкающий школьный двор. Фото: Алиса ТИТКО

С практической стороны, когда крыша в виде квадрата или прямоугольника, то ее и чистить лучше. Хотя для уборки снега и «хрущевок», и «сталинок» нужно все равно отгораживать дома и просить убрать машины.

- При оттепелях и сильных снегопадах в первую очередь должны быть огорожены опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями. Сосульки и снеговые свесы должны убирать немедленно (по мере их образования), но только днем. Крыши вдоль пешеходных зон должны очищать от снега в течение двух суток после снегопада, - рассказали в мэрии Москвы.