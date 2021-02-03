При пожаре в кинофотоинституте на севере Москвы спасены 13 человек

Огонь на третьем этаже административного здания локализован. Фото: ГУ МЧС по Москве

На севере столице днем произошло возгорание в научно-исследовательском кинофотоинституте. По данным МЧС, спасены пять человек.

- Заявка о пожаре поступила в 12 часов 38 минут в оперативную дежурную смену. Сообщалось о пожаре на Ленинградском проспекте, дом 47, строение 4. Наши сотрудники оперативно выехали на место, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

По предварительной информации МЧС, происходит возгорание на третьем этаже 5-ти этажного административного здание.

- Что горит и какая площадь пожара? - уточняю.

- Выясняем. Сейчас коллеги передали информацию, что огонь локализован, - ответили в ГУ МЧС по Москве.

Позже спасатели уточнили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- С третьего этажа были спасены 5 человек, их уже осматривают медики. А с четвертого и пятого этажей выведены 8 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Принятыми мерами в 13 часов 19 минут пожар был ликвидирован.

Научно-исследовательский кинофотоинститут создан в 1929 году для исследований и разработок во всех областях техники профессиональной кинематографии. С 2015 года является филиалом «Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького».

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