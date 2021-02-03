Реконструкция советских кинотеатров в Москве: "Ангара" превратилась в общественный центр

Многофункциональный общественный центр шаговой доступности "Ангара" в Москве. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В столице продолжается масштабная перезагрузка бывших советских кинотеатров. Заброшенные и ветхие здания переделывают в многофункциональные общественные центры. Один из них - "Ангара" в Нагорном районе столицы - открылся недавно после реконструкции. Он стал первым районным центром городской программы модернизации старых кинотеатров.

«Очень хорошо, что в сложное время для такой индустрии, как кинопоказ, инвестиции в эту сферу не останавливаются, и крупные проекты продолжаются, - сказал сегодня, 3 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра общественного центра "Ангара". - Один из таких проектов - это реконструкция московских кинотеатров, старых советских кинотеатров, которые не востребованы были жителями, экономически абсолютно убыточны, старые проекты, тяжелые. И выглядели они, конечно, мягко говоря, не очень. Как пример, "Ангара" - старое советское здание, закрытое, глухое, простоявшее много-много лет. И у большинства кинотеатров такая же судьба".

По его словам, проект реконструкции городских кинотеатров несколько лет назад был выставлен на конкурс, на котором и нашёлся инвестор.

"Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в такой общественный многофункциональный центр, как центр "Ангара", - отметил мэр. - Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, магазинчиками, кафе, и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ".

До конца этого года в столице планируют открыть ещё порядка 15 таких общественных центров. Семь бывших кинотеатров уже работают в новом формате (см. ниже).

ЧТО СДЕЛАЛИ

Кинотеатр "Ангара" построили в 1965 году по типовому проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского одновременно с застройкой района Волхонка-ЗИЛ. Окончательно его закрыли в 2009 году. Затем восемь лет здание простояло в заброшенном состоянии.

Во время реконструкции общая площадь бывшего кинотеатра увеличилась до 13,4 тысяч квадратных метров. В обновленном здании:

- 3 этажа и 2 подземных уровня с автостоянкой на 54 машиноместа;

- историческая вывеска кинотеатра восстановлена с помощью технологии 3D-сканирования;

- на первом этаже и в фойе - панорамное остекление. Верх облицован керамическими панелями цвета "серый металлик" с декоративной подсветкой – без "кричащих" рекламных вывесок и баннеров.;

- внутри здание обустроено по принципу городской площади - большой атриум, в котором торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую;

- на первых двух этажах - торговые галереи с магазинами, киосками и кафе. Второй этаж называют семейным – здесь работают салон красоты, барбершоп и киберспортивный клуб (интернет-кафе) Colizeum. Для детей от 2 до 5 лет - гигантская песочница площадью 80 квадратных метров с гипоаллергенным кварцевым песком. Для ребят постарше - цирковой кружок;

- на третьем этаже - кинотеатр нового поколения почти на 400 мест. Здесь 4 уютных зала с анатомическими креслами, широкоформатные экраны с повышенным коэффициентом светоотражения. Также на третьем этаже - консьерж-зона, где посетителям помогут заказать столик в кафе, вызвать курьера, взять в аренду велосипед или зонт, найти сопровождающего для инвалида и даже человека, который сможет выгулять собаку;

- на подземном этаже - торговля и бытовые услуги. Например, супермаркет "Лента", магазины фермерских товаров и рыбной продукции, аптеки, товары для дома, салон связи, химчистка, ремонт одежды, банкоматы и постаматы;

- на крыше - летняя терраса, с которой открывается панорамный вид на площадь Академика Вишневского.

КСТАТИ

К началу 2021 года инвестор завершил реконструкцию и открыл 7 общественных центров – "Ангара" (Нагорный, Чонгарский бульвар, д.7), "Эльбрус" (Царицыно, Кавказский бульвар, д.17), "Будапешт" (Бибирево, улица Лескова, д.14), "Рассвет" (Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.23), "Нева" (Левобережный, Беломорская улица, д.16А), "Марс" (Алтуфьевский, Инженерная улица, д.1), "Высота" (Кузьминки, улица Юных Ленинцев, д.52).

ПЛАНЫ

Сегодня в столице продолжается реконструкция 23 бывших кинотеатров:

- "Киргизия";

- "София";

- "Саяны";

- "Байконур";

- "Экран";

- "Янтарь";

- "Солнцево";

- "Аврора";

- "Орион";

- "Баку";

- "Витязь";

- "Орбита";

- "Бирюсинка";

- "Планета";

- "Алмаз";

- "Прага";

- "Звёздный";

- "Керчь";

- "Родина";

- "Первомайский";

-"Патриот";

-"Улан-Батор";

- "Мечта".

Реконструкцию большинства зданий планируется завершить в 2021 - 2022 годах.