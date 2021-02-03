Большая кольцевая линия метро в Москве: Станции метро «Карамышевская» и «Мневники» откроются в феврале - марте

Участок станций БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» планируется к запуску в феврале-марте текущего года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Большой кольцевой линии метро скоро появятся дополнительные маршруты. Сегодня на БКЛ работают уже десять станций. В канун Нового года 31 декабря 2020-го открылась станция «Электрозаводская». Всего за прошлый год в столичной подземке запустили 7 станций на разных линиях.

- Ещё две станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» готовы, сейчас ведется их интеграция с действующими линиями, а также пуско-наладочные работы, - сообщил сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В феврале - марте планируем запустить этот участок.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, на БКЛ длиной 70 километров разместится 31 станция. Здесь можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

КОНКРЕТНО

«Мневники»

Где: на западном участке БКЛ, в северной части Мнёвниковской поймы.

Что будет: дизайн в стиле авангард с отсылом к полотнам Казимира Малевича. В центре станции и вдоль эскалаторов - ярко-красные конструкции с подсветкой. На платформе - арка с красными колоннами из нержавеющего металла.

Сколько пассажиров примет: около 300 тысяч человек в сутки. Поток вырастет после открытия рядом 13-этажного здания ТПУ, в котором разместится будущий МФК «Мнёвники».

В чем польза: поездки по городу станут удобнее для жителей районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково. Кроме того, разгрузятся центральные участки Арбатско-Покровской, Филёвской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Проектные изображения станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро. Фото: mos.ru

Проектные изображения станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро. Фото: mos.ru

«Карамышевская»

Где: на западном участке БКЛ, около пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Что будет: на стенах вдоль путей - композиции на тему народного ополчения 1941 года. В рисунках использованы хроника событий тех времен, фотографии, плакаты. Изображения будут имитировать флорентийскую мозайку в серых цветах. Их нанесут с помощью ультрафиолетовой печати.

Такой будет станция метро "Карамышевская". Фото: mos.ru

На станции выходы - на обе стороны проспекта Маршала Жукова и к улице Народного Ополчения. В перспективе - пересадка на будущую Рублево-Архангельскую линию.

Сколько пассажиров примет: во время запуска - 29 тысяч человек в час.

В чем польза: разгрузит центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также соседние с подземкой дороги в этих районах.