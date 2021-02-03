Со снегопадом справились. И это только начало!

Фото: http://www.nmosktoday.ru/

Как отметить 20-летие крупной компании? Минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко объявил программу «20 добрых дел», которые помогут жителям в тех городах, где работают предприятия компании.

И добрые дела не заставили себя долго ждать. Молодые активисты Новомосковского «Азота» в Тульской области запустили проект «Снежный десант»: когда в городе выпал сильный снег, волонтёры «ЕвроХима» с утра, до работы пошли, да и очистили от снега один из детских садов города, а потом отправились на свои рабочие места на заводе.

Это – первая подобная акция. Активисты НАК «Азот» и других предприятий компании в течение всего юбилейного для «ЕвроХима» года продолжат помогать своим землякам, учреждениям образования и здравоохранения.

Работники предприятий «ЕвроХима» заслуженно пользуются репутацией социально активных и неравнодушных людей, и в нынешнем году они постараются доказать, что умеют быть вместе со своими земляками не только в трудную пору, но и в радостное время юбилея, по-прежнему неся окружающим свою помощь и поддержку. А узнавать об этих добрых делах весь год можно в социальных сетях по хэштегу #20ДобрыхДелЕвроХим.