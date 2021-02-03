В Москве ожидаются два снегопада и морозы до -25 градусов

Уборка снега на площади перед входом на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

На столицу надвигается североатлантический циклон, который принесет снег, а после резкое снижение температуры. Зима, по словам синоптиков, пока еще не отступает.

- Сегодня вечером и ночью мы ожидаем 0… -2 градусов, начнется снегопад, но он будет не сильный. А следующий снегопад будет 4 февраля после 15.00 и продлится практически до утра 5 февраля. По нашим прогнозам, интенсивнее будет именно второй снегопад. В совокупности выпадет около 6 см снега (около 16% месячной нормы), - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Снегопад уже начался, но пока не осложнил движение на дорогах – в городе 5 баллов по данным «Яндекс.Пробки».

Синоптики пообещали снежную погоду в ближайшие дни в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

- К вечеру ожидается около 7-8 баллов, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Задержек рейсов в связи с начавшейся метелью пока тоже не наблюдается – всего в столичных аэропортах задержано 14 рейсов и 2 отменено.

Наибольшее количество снега 4 февраля достанется южному региону столицы – там будет проходить центр циклона. Уже ранним утром 5 февраля будет холодный ветер и резкое снижение температуры – вечером похолодает до -7 градусов, а в выходные дни вернутся морозы.

На столицу надвигается североатлантический циклон, который принесет снег, а затем - похолодание. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дневная температура будет -10… -12 градусов, что ниже климатической нормы, а ночью около -20 градусов. Но и это не предел. Самыми холодными днями текущей зимы будут 8 и 9 февраля – ночью ожидается -25 градусов. До этого самая низкая отметка была -23,8 градусов (зафиксировано в канун Крещения 18 января), - говорит Татьяна Позднякова.

Уже с 10 февраля сильные морозы будут отступать, постепенно будет теплеть. Если смотреть дальше, то до 19 февраля сильных морозов не ожидается, а потом уже и календарная весна.