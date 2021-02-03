В московском Доме такси водители могут бесплатно выпить кофе и записаться в барбершоп

Флагманский Дом такси готов принять водителей любой компании. Фото: пресс-служба «Ситимобил»

В советское время при каждом таксопарке была комната отдыха. Там водители резались в дурака, домино и хвастали, кто какого генерала отвез. Потом услуга превратилась в бизнес. Коммерция, как известно, ищет способы экономить. Поэтому таксопарки стали обычными стоянками, откуда водитель забирает машину и выезжает на линию.

Под занавес 2020-го в Москве открыли Дом такси. Корреспондент «Комсомолки» посмотрел новое пространство.

ПРИЕХАТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ВОДИТЕЛЬ

Такие проекты и раньше создавали агрегаторы. Только не в том масштабе. Флагманский Дом такси — двухэтажный. Напоминает галерею или офис IT-компании. Разноцветные диваны и кресла, столики, сцена с черным роялем.

— Сюда может приехать любой водитель — без разницы в какой компании он работает. Можно пообщаться с коллегами, перекусить, сходить в душ, поиграть в настольный теннис, поговорить с нашими представителями за стойкой. У любого водителя возникают вопросы, которые хочется обсудить с живым человеком, а не висеть на линии ожидания, не ждать ответа в чате, — рассказал kp.ru директор по работе с водителями «Ситимобил» Ашот Восканян.

На слово «таксист» в новом пространстве негласный запрет. Здесь говорят «водитель такси». Объясняют, что это более уважительно к профессии. Хотя у самих водителей, как им больше нравится, мнение пока не спрашивали.

Гостей пока немного: о новинке знают не все, да и как вырваться из многочасовых рейсов? Но основатели уверены, что наскучавшись по живому общению в пандемийные времена, народ потянется.

Есть даже парикмахерская, а справа - зона живого общения с представителями сервиса. Фото: пресс-служба «Ситимобил»

ВЫПИТЬ КОФЕ И ПОДТЯНУТЬ АНГЛИЙСКИЙ

В Доме такси есть приличная кухня: микроволновка, плита, кофемашина. Даже уместили тандыр. Можно разогреть свою еду или перехватить снэков с общего стола. Денег за это не берут. Открыт барбершоп: пока только по предварительной записи.

На втором этаже кабинеты партнеров. Представительство банка, офис, где консультируют по финансовым вопросам: работать самозанятым или ИП, как платить налоги и прочие юридические заковырки.

Здесь же поставили комплекс для медосмотров — работает по будням с 10:00 до 18:00. Прибор как из фильмов про космос: читает давление, пульс, можно дыхнуть в алкотестер и пройти тест на внимательность. На связи врач через экран. Правда, использовать комплекс для предрейсовых медосмотров пока не позволяет закон. Но водители смогут бесплатно проверить здоровье, что важно для безопасности поездок.

В Доме такси ждут снятие ограничений, чтобы проводить мероприятия: собираться профессиональным сообществом, устраивать образовательных курсы для водителей. Планируют курсы английского, финграмотности и первой помощи.

Картинка «вау» и звучит все красиво. Особенно девиз о том, что все бесплатно, все для людей. Возникает закономерный вопрос: для чего? Работать в такси меньше человек не будет, а затраты агрегатора только в минус...

— Хотим, чтобы водителям было интересно. Это в конечном итоге улучшает финансовые показатели как водителей партнеров, так и компании. Посудите сами: сел к вам в машину иностранец, а вы и по английски говорите, и о достопримечательностях пару слов можете сказать. Это явно отразится на количестве чаевых и желании клиента вновь вернуться к сервису, — объясняют в Доме такси.

Дом такси напоминает офис IT компании. Фото: пресс-служба «Ситимобил»

КСТАТИ

Что ждет такси в 2021 году

Сейчас цены и объемы перевозок вернулись к допандеминому уровню. Из-за ковида весь прошлый год рынок стагнировал. Если коронавирус вновь не вмешается, то в 2021-м развитие продолжится. В Госдуме и на общественных площадках вернуться к обсуждению «Закона о такси». В прошлом году его не приняли из-за большого числа разногласий. Все идет к обелению рынка — если в Москве практически все водители работают легально, то в регионах с этим сложнее. Систему частных перевозок ждет большая цифровизация. Например, активно обсуждают инструменты контроля за самочувствием водителей.

НА ЗАМЕТКУ

Как побывать в Доме такси

Пространство открыто круглосуточно. Адрес: пр. Андропова, 18 корпус 7 (м. «Технопарк», выход 1). Въезд с улицы Мустая Карима или Проектируемого 4062-го проезда. Заходите в офисный центр через главный вход и сразу налево.