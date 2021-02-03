Можно ли перенести запись на вторую вакцинацию от коронавируса в Москве: Депздрав дал разъяснение

Во время вакцинации препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве сделать вакцину от коронавируса можно в одном из 100 прививочных пунктов, а также в мобильных пунктах. Их количество растет с каждым днем, с 3 февраля начали работу выездные бригады во флагманском офисе «Мои Документы» ЮАО в ТЦ «Columbus» и «Калейдоскоп». - Вакцинация первым компонентом в ТЦ «Океания» и «Город» заканчивается 7 февраля, а с 10 февраля выездные бригады также начнут работу в ТЦ «Калужский», «Щелковский» и «Водный»», - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

По правилам прививка от COVID-19 делается дважды. В поликлинику нужно записаться только на первую вакцинацию препаратом «Спутник V», а на вторую вас запишут автоматически. В мобильных пунктах запись не нужна на первую прививку, а на вторую - врач назначит дату и время.

- Препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из двух компонентов, поэтому сначала вы получаете один компонент вакцины, а через 21 день - второй. Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Можно ли перенести запись на вторую вакцинацию от коронавируса в Москве? Такие вопросы обсуждают жители города в интернете.

- Можно ли прийти на вторую прививку в другое место? С сертификатом, конечно. Я сделал первую прививку в поликлинике и записался там на вторую, но то время мне теперь не подходит. Можно ли второй компонент получить в Депо или ГУМе в удобное для меня время и без записи? – задает вопрос москвич Денис.

- Мой муж тоже просит перенести запись, так как ему нужно в назначенное время уехать. Он не знал 21 день назад, когда записывался, о предстоящих обстоятельствах, - написала москвичка Наталья.

На вопрос, почему первый и второй компонент надо делать строго в одном месте, ответили в Департаменте здравоохранения Москвы.

- Препарат для вакцинации против COVID-19 поставляется в поликлиники и точки работы выездных бригад парами, то есть первый и второй компонент одновременно, учитывая необходимость в вакцине. Поэтому получение второго компонента вакцины конкретным пациентом необходимо проводить именно в том пункте вакцинации, где была сделана прививка первым компонентом и куда, следовательно, поставлен второй компонент вакцины в необходимом количестве, - ответили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

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