Пассажирам наземного транспорта в Москве с 4 февраля разрешили заходить в первую дверь

Теперь пассажиры смогут находиться на передней площадке. Однако возможность купить билеты у водителей пока не возобновлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столичном наземном транспорте с 4 февраля откроют передние двери у водителей. Отделяющие ленты будут срезаны, а пассажиры смогут войти во все три двери.

- Вы нас об этом просили – с завтрашнего дня первая дверь во всем наземном транспорте Мосгортранса и коммерческих перевозчиков снова станет доступна для входа, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, что по указу мэра Москвы с 17 марта 2020 года в наземном городском транспорте (автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях) отменена возможность купить билет у водителя. Тогда же площадка перед кабиной водителя была отгорожена от остальной части салона с сиденьями. Это было сделано, чтобы минимизировать контакты пассажиров и водителей в условиях пандемии.

- Теперь пассажиры смогут находиться на передней площадке. Однако возможность купить билеты у водителей пока не возобновлена, - уточнили в Департаменте транспорта Москвы.

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