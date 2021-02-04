Аномальные холода в феврале 2021: На Москву идет мороз, какого не было уже 10 лет

Синоптики пугают 30-градусной стужей на следующей неделе. И сильным снегопадом прямо сейчас Фото: Михаил ФРОЛОВ

У метеорологов для нас две новости. Но рассказать сначала хорошую, потом плохую не получится – обе вполне соответствующие сезону, зимние. Первая новость – Москву накроет сильный снегопад. Вторая – следом придут аномальные морозы.

Снегопад начнется уже вечером в четверг, 4 февраля, ненастье не утихнет и в ночь на пятницу. К утру, по расчетам Московского метеобюро, наметет от 3 до 6 см свежего снега. На юго-западе мегаполиса – даже 7 – 9 см. А это четверть всей месячной февральской нормы. Впрочем, коллеги из центра “Фобос” оценивают мощность циклона по-другому. Они уверены, что он принесет до 13 см снега, то есть треть всех положенных для февраля осадков. Серьезно!

В любом случае, приготовьтесь с утра откапывать машину. На дорогах возможны снежные заносы, а в период с 18 часов 4 февраля и до полуночи видимость ухудшится до 800 метров.

В пятницу снежный циклон уйдет дальше, на северо-восток. А на его место ворвется ледяной воздух с севера – начнется ультраполярное вторжение. В выходные и на следующей неделе погоду будет определять мощный арктический циклон. Причем столица окажется на его восточной, самой холодной, окраине.

Прогноз Гидрометцентра России такой:

В пятницу, 5 февраля, под утро и в течение дня -9...-14 градусов, облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

В субботу, 6 февраля, ночью уже до -20, днем -10...-15 градусов. При этом пасмурно и очень ветрено – не самая уютная погода. По сравнению с климатическими нормами холоднее на 10 градусов.

В воскресенье, 7 февраля, ночные холода усилятся до -21...-23 градусов, днем -12....-17.. Но хотя бы солнце появится.

Пик холодов придется на начало следующей недели, температура будет аж на 15 – 17 градусов ниже, чем обычно. В понедельник, вторник и среду, 8 – 10 февраля, по ночам -25...-26 градусов, местами в Подмосковье возможна 30-градусная стужа, не радуют в центре “Фобос”. Днем солнечно и морозно, -14...-19 градусов. Такой стужи в феврале не было уже 10 лет.

По предварительным прогнозам, на потепление можно рассчитывать лишь после 14 – 15 февраля.

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