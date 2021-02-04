В столице у больных раком появятся персональные помощники

Для борьбы с онкологией запускают новые стандарты лечения Фото: Shutterstock

Во всем мире сегодня, 4 февраля, отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями. В прошлом году в Москве запустили новый городской стандарт онкологической помощи. Сюда входит создание 6 многопрофильных онкоцентров и лабораторий, переход на использование современных таргетных и иммунных препаратов.

"Несмотря на пандемию, мы об этом заявляли, и так, собственно, было сделано, помощь онкологическим больным не останавливалась ни на минуту, ни на один день, - сказал в четверг, 4 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра капремонта здания Центра амбулаторной онкологической помощи при больнице №40. - Более того, объем стационарной помощи онкологическим больным благодаря той реформе, которую мы провели, увеличился более чем на треть. У нас созданы шесть онкологических центров, выстроена вся логистика помощи больным. Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. На сегодня их уже восемь, они охватывают всю территорию Москвы. Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуется реконструкция и современное оборудование. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно. Все будут построены в этом году".

По его словам, в 2021-м стартует ещё один проект - персональные помощники онкологическим больным.

"Раньше пациент, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, - отметил мэр. - Все это он должен был делать сам, разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами".

Теперь все станет проще и быстрее. По желанию больного к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером. Такой специалист будет постоянно сопровождать пациента по всему маршруту онкологической помощи.

ЧТО ДЕЛАЮТ

В 2021 году капитальный ремонт завершится в трех амбулаторных центров – при онкологической больнице № 1 (Загородное шоссе, д. 18А), больнице имени Боткина (2-й Боткинский проезд, д. 5, корп. 28) и больнице № 40 (Азовская улица, д. 22, стр. 1).

В каждом из них:

- пациентов будут принимать врачи профильных специальностей - онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и др.;

- разместят отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгена и маммографии, а также операционные, экспресс-лаборатории, кабинет лечения боли, дневной стационар;

- закупят более 1,5 тысяч единиц медтехники, которая позволит проводить самые востребованные обследования и лечение, доступные в амбулаторных условиях.