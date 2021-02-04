Сон врача и мечта о Мальдивах: как подмосковный художник рисует на снегу

Первыми работы автора видят местные жители. Его уже прозвали «снежным» Бэнкси Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Художник из подмосковного Протвино рисует красками на снегу. Размеры картин впечатляют - высота почти с десятиэтажный дом. Работа «Врач» вызвала особое внимание, так как тема коронавируса по-прежнему актуальна.

- Сон врача, обнявшего планету, - это сильно. Врачам сейчас действительно не хватает отдыха, - пишут в комментариях.

«КП» связалась с художником и узнала о необычном снежном арт-искусстве.

20 литров краски для искусства

Художнику Ивана Волкову 28 лет. Он родился в Протвино. Там же и реализует свое творчество. Первыми работы автора видят местные жители. Его уже прозвали «снежным» Бэнкси (псевдоним английского андеграундного художника).

- Я родился в семье художника Андрея Волкова. Закончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, я по специальности скульптор. В Москве у меня своя мастерская, где я творю – я больше занимаюсь живописью, графикой. На заказ редко рисую, иногда участвую в выставках – представляю свои картины, - рассказывает Иван Волков.

- А как пришла идея рисовать картины на снегу? – спрашиваю.

- Уже третью зиму выхожу рисовать, когда есть снег. Больше 30 картин нарисовал во дворе в Протвино, в Москве тоже пробовал в районе станции «Щелковской», в Северном Измайлово, в Бутово, но в столице важнее. Люди сразу задают много вопросов, а что рисую, кто разрешил, а как краски воздействуют на экологию?

- А это какие-то специальные краски?

- Использую акриловую краску и баллон под давлением. В среднем, уходит около двух часов и 20 литров краски на картину, площадь которой обычно около 30 метров. Некоторые спрашивают, как можно так нарисовать? Запускаю ли я квадрокоптер? В моем деле он не помощник – 15 минут и разрядился. Запускаю только сфотографировать результат.

Художник говорит, что создавать такие большие картины непросто. Сначала идет подбор местности – двор или спортивная площадка, которая плотно покрыта снегом. Потом в голове прикидывает пропорции, смотрит со стороны, как получается.

Искусство из жизни

Сюжеты для картин рождаются из жизни. Героями становились уставшие курьер и дворник – люди простых, но таких важных профессий. Врач в халате и маске, который прилег ненадолго отдохнуть, но трепетно держит в своих руках планету – одна из актуальных социальных работ. Поклонники творчества Ивана Волкова оставили много «сердечек» (лайков) и добрых комментариев.

Еще одна картина, которая стала мечтой многих в этом году (и не только россиян) – поехать на Кипр, на Мальдивы, поплавать на матрасе. Именно такая работа под названием «Ожидание» появилась несколько дней назад в подмосковном дворе Протвино.

- В картины я, конечно, вкладываю определенный смысл, но он не четкий. В картине «Ожидание» я хотел показать волну – пусть каждый подумает о чем-то своем, - рассказал Иван Волков.

Среди работ автора много и пессимистичных работ – о страданиях, непонимании, боли. Такие картины людям не нравятся, они говорят не самые приятные слова и пытаются затоптать работы. И тут у автора только одно оправдание: «Я художник, я так вижу».

О ближайших работах Иван Волков не говорит, пока ищет новую площадку в Москве. Темой снова станет социальная важная проблема в обществе. Больше всего Ивана Волкова расстраивает, что искусство может исчезать буквально на следующее утро – просто заметает снегом.

- Даже, если снегопада нет, то картина два-три дня и исчезает – такие свойства у акриловых красок. Поэтому так важно успеть сфотографировать, как доказательство того, что картина была, - говорит Иван Волков.

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