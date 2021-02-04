В центре Москвы в квартире нашли авиаснаряд

Предположительно, снаряд относится к временам Великой Отечественной войны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 4 февраля, в экстренные службы столицы поступил тревожный звонок. Во времня строительных работ в самом центре Москвы, на улице Мытной был обнаружен предмет, напоминающий авиаснаряд. Его нашли рабочие в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Территорию оцепили и сейчас на месте работают сапёры.

- Предположительно снаряд относится к временам Великой Отечественной войны, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе главка столичного МВД.

Жильцов дома эвакуировали. По словам очевидцев, окончания работ на улице дожидаются 40 человек, в том числе двое детей. Владельца квартиры сейчас устанавливают сотрудники полиции. Скорее всего, против него будет возбуждено уголовное дело. На данный момент угрозы взрыва нет. Снаряд вывезут на полигон, где он будет уничтожен.