До конца года в Москве построят 11 станций метро

Пассажиры на станции Авиамоторная Некрасовской линии Московского метрополитена, сентябрь 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференции в информационном центре правительства столицы заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал об итогах минувшего года и поделился ближайшими градостроительными планами.

«Для всех отраслей экономики Москвы 2020-й выдался очень сложным, строительная отрасль не стала исключением - пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу, - сказал Андрей Бочкарев. - Часть строек была приостановлена, произошел отток рабочей силы из отрасли. Инвесторы и город пересмотрели свои финансовые планы по части сроков проектов. Но даже в этих условиях мы смогли сохранить ранее набранные темпы градостроительного развития по всем ключевым направлениям и выполнить поставленные перед нами задачи».

Мегапроектом 2020 года в здравоохранении стало строительство центра инфекционных болезней «Вороновское» на 800 коек. Огромный комплекс из 50 одноэтажных строений, 14 общежитий и дорог возвели с нуля в рекордно короткий срок - за 37 дней. Медицинские стройки продолжаются - в больнице в Коммунарке, детской больнице Святого Владимира, инфекционной больнице № 1.

ПЛЮС ХОРДЫ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Главный дорожный проект сегодня - система хордовых магистралей общей длиной почти 350 километров. К 2023 году соединят четыре маршрута - Юго-Восточную, Северо-Восточную, Северо-Западную хорды, а также Южную рокаду. У каждой из них появятся выходы на МКАД.

Для развития Московских центральных диаметров (МЦД) совместно с РЖД на участке Каланчевская - Карачарово продолжается связка железной дороги с городской системой наземного транспорта.

МИЛЛИОН КВАДРАТОВ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ

В этом году запускаются дополнительные площадки для новостроек по программе реновации. То есть город переходит уже ко второй волне строительства и переселения из пятиэтажек. На сегодня площадь готовых стартовых домов составляет порядка 1,2 миллиона квадратных метров. В новые квартиры переезжают почти 34 тысячи человек.

Кроме жилья, появляется и социальная инфраструктура - детсады, школы, спорткомплексы.

«Формирование комфортной сбалансированной городской среды во всех районах столицы остается важным направлением нашей работы», - заключил заместитель мэра.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО СКОРО ЗАМКНЕТСЯ

Метро по-прежнему остается для Москвы в приоритете. На Большой кольцевой линии (БКЛ) еще две станции, «Карамышевская» и «Мневники», полностью готовы. Сейчас ведется их интеграция с действующими линиями, а также пуско-наладочные работы. Этот участок планируют запустить в феврале - марте. А всего до конца года готовятся открыть 11 станций подземки. Все они находятся на Большой кольцевой линии. «Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача завершить строительство БКЛ раньше срока - в 2022 году», - подчеркнул глава столичного Стройкомплекса.

На других подземных маршрутах работа тоже кипит. К примеру, отрезок Люблинско-Дмитровской линии до станции «Физтех» откроется в 2023 году. Одновременно поедет еще один участок - от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии.