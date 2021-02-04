Сергей Собянин: Основные ограничения в Москве будут сняты к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столица шаг за шагом улучшает эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. В настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября. Об этом 4 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

За последние сутки в столице зафиксировали 2095 случаев заболеваний COVID-2019. И это на порядок меньше, чем в несколько недель назад. Положительные результаты дали новогодние праздники, когда люди больше времени проводили с близкими, а также вакцинация, которая проходит в городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

Рано проводить массовые мероприятия

- Мы видим, что вступили в относительно стабильный режим и будем жить без каких-то жестких ограничений. Но нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми.

Прививаются люди старшего поколения

- Крайней нужды всем бежать прививаться нет. В зоне риска пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Около 40% людей прививаются, в основном это люди старшего поколения.

Больницы для коронавируса: что с ними будет?

- Вороновская больница универсальная. Она будет всегда работать, как инфекционная больница. Сегодня она работает, как моноинфекционная больница для больных ковидом. И те госпитали временные, которые создали, мы не собираемся их не разбирать, не ликвидировать, наоборот, они будут таким ядром, которое позволит нам мобильно и быстро реагировать на эту ситуацию.

Плановое лечение продолжается

- Сегодня 15 больниц переводят в плановый режим работы. Часть из них уже в процессе, часть еще нужно подготовить к нормальной работе – полностью нужно дезинфицировать. Коммунарка, как базовый корпус, останется до конца года, да и сегодня там достаточно пациентов. Объем плановой помощи мы смогли сохранить, несмотря на пандемию. Большинство людей продолжают лечиться и никаких ограничений мы не вводим.

Когда вернемся к нормальной жизни

- Мы говорили, что январь будет переломным и у нас начнется выход из этой ситуации. Практически так и получается, но тем не менее еще большое количество людей, которые находятся в госпиталях. Думаю, что основные ограничения будут сняты к маю. Они уже и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений, которые не позволяют сказать, что мы вернулись к полноценной жизни. Город по-прежнему отказывается от концертов, фестивалей, массовых мероприятий. Думаю, что к лету в России будет более-менее уже нормально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия возглавила «крестовый поход» против коронавируса

Почему именно наша страна стала пионером в борьбе с пандемией (подробности)