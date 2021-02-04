Денис Проценко: Мы лечим не болезнь, мы лечим пациента

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Денис Николаевич Проценко, главный врач больницы № 40:

Сегодня очень важный день, Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. И очень важно, что мы сегодня рассказываем о тех изменениях, которые происходят в Москве в системе онкологической помощи. Для меня большая ответственность и честь возглавлять одну из шести якорных онкологических больниц – больницу № 40. Это многопрофильная больница с мощным онкологическим кластером, который за последнее время усилился за счет присоединения к нему и включения в его состав центра онкологической амбулаторной помощи и амбулаторных онкологов трех округов.

В этом году откроется новый центр онкологической амбулаторной помощи, который соответствует всем современным рекомендациям. И я считаю, что это большой шаг вперед в рамках совершенствования онкологической помощи столицы. В едином пространстве в трех корпусах центра амбулаторной онкологической помощи у нас будет сконцентрировано более 120 врачей онкологов, у нас будет большая, уютная и комфортная для пациентов служба дневного стационара, химиотерапия. У нас будут самые широкие диагностические возможности. Не только цитология. Но здесь будет размешена тяжелая техника - два компьютерных томографа, аппарат МРТ, аппарат для маммографии, С-дуга, которая позволит нам амбулаторно устанавливать порты для химиотерапии и использовать инвазивные технологии лечения хронической боли. Но наверное, самое главное, что пациент весь непростой путь борьбы с онкологическим заболеванием будет находиться в сопровождении одних и тех же специалистов, одной и той же команды 40-й больницы, которая объединена едиными ценностями - ценностями современной доказательной медицины и ценностью больного в центре внимания.

То есть мы лечим не болезнь, мы лечим пациента. И создание психологического комфорта коммуникации с одной командой, всегда постоянный свой лечащий врач-онколог Центра амбулаторной онкологический помощи – это очень важные составляющие успеха наряду с лекарственным обеспечением и реализацией протоколов лечения онкологических заболеваний.

На базе вашей больницы начался проект персонального помощника. Что вы скажете о помощи этих сотрудников в организации медицинской помощи онкологическим пациентам?

Проект персонального помощника – это большой шаг в создании пациентоориентированности. Это проект всего социального комплекса. И конечно, и внимание пациенту, и напоминание, помощь в записи, а также наличие для нас обратной связи – это тоже очень мощный шаг вперед.