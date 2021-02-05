«Мы стараемся максимально удобно организовать вакцинацию»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как работает пункт вакцинации в торговом центре

На прошлой неделе в Подмосковье открылись первые 20 пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Таким образом, расширяется сеть прививочных пунктов. На сегодняшний день открыто 193 стационарные точки, где жители области могут получить вакцину «Спутник V». На предприятиях и в удаленных территориях в выездном режиме работают 25 мобильных пунктов. Ещё 35 кабинетов вакцинации, чтобы людям было удобнее, открыто в крупных торговых центрах.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как устроена работа пункта вакцинации, который появился несколько дней назад в торговом центре «4Daily» в Мытищах. В течение дня кабинет может вакцинировать более ста человек. Сделать здесь прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Единственное условие - иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

- Вакцинация - бесплатная и добровольная! Никто никого не заставляет, - напомнил Андрей Воробьёв. - Но люди сами должны понимать, что это надежный способ защитить от вируса себя, своих родных, всех окружающих. Мы стараемся максимально удобно организовать вакцинацию в МО, сделать ее доступной для наибольшего количества жителей.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» вводится двумя уколами - второй спустя 21 день после первого.

На текущий момент прививку от коронавируса получили уже около 110 тысяч жителей Подмосковья.

ВАЖНО!

- Записаться на вакцинацию можно любым удобным способом: через сайт uslugi.mosreg.ru/zdrav, позвонив по единому номеру 122, в поликлинике или МФЦ.

- Адреса и графики работы прививочных пунктов можно найти на сайте covid.mz.mosreg.ru.

- Всем привившимся от коронавируса выдают сертификат о профилактических прививках.