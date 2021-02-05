Кормили печеньем, а он не выходил: замерзшего енота 12 часов доставали из-под капота машины

В моторном отсеке автомобиля обнаружили енота. Фото: Делимобиль

Возобновившиеся морозы заставили искать теплый дом маленького енота. Ничего более привлекательного, чем капот автомобиля возле аэропорта «Домодедово», он не нашел.

- Чего только не находят наши механики в делимобилях, но вот енот под крышкой капота действительно стал сюрпризом. Наш коллега обнаружил малыша недалеко от аэропорта «Домодедово» вчера днем, когда стал заливать незамерзайку (жидкость для стекол), - рассказали в каршеринговой компании «Делимобиль».

И тут стала задача: как вытащить животное? Енот не хотел сам выходить. Ему было теплее в капоте, чем на улице. И вообще, что от него хочет человек? Сотрудник каршеринга попытался выманить животное с помощью печенья. На запах вкусненького енот высунул нос и сделал несколько движений, съел одно, другое, но выходить не стал.

Для спасения крошки енота была организована целая спецоперация – на помощь были вызваны несколько сотрудников каршеринговой компании, спасатели. Помогать решили и представители аэропорта.

Животное с трудом достали из автомобиля. Фото: Делимобиль

- Была собрана команда из двух зоопсихологов и дополнительный енот, который подбадривал застрявшего собрата. Специалисты дежурили 12 часов у машины, - рассказали в «Домодедово».

На помощь была подключена и орнитологическая служба аэропорта, которая следит не только за количеством птиц на взлетно-посадочной полосе, но и за лисами, зайцами и другими животными. Енота угостили перепелкой.

Только утром пришла в голову мудрая мысль – приподнять автомобиль с помощью эвакуатора, чтобы был нужный наклон для вызволения енота. Зверек был довольно крупный, зоологи увидели, что у него поврежден хвост. Есть предположения, что он сбежал из ближайшего дома или выброшен из какого-то контактного зоопарка. Но теперь животное в безопасности. Компания «Делимобиль» организовала завтрак для енота и персональную программу по реабилитации.

- Мы взяли енота под свое крыло и назвали Деликом. Сейчас его отвезли в ветеринарную клинику, где осматривают врачи. После этого будет реабилитация. Мы проследим, чтобы у него все было хорошо, - рассказали в компании «Делимобиль».