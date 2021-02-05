Северо-Восточная хорда в Москве: Развязку на пересечении с проспектом Мира откроют в 2022 году

Северо-восточная хорда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Главным дорожным проектом на ближайшие годы в Москве стало строительство хордовых магистралей. К 2023 году соединятся четыре скоростные трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина хорд - почти 350 километров.

"Строительство новой городской магистрали Северо-Восточной хорды вступило в завершающую стадию, - сказал сегодня, 5 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира (Ярославским шоссе). - На сегодня выполнено уже 76 процентов работ. Здесь на пересечении с проспектом Мира заканчивается строительство одной из крупнейших развязок будущей магистрали. Сложнейший транспортный узел, который мы планируем запустить в 2022 году".

ЧТО СТРОЯТ

По проекту транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) с проспектом Мира появятся:

- две 6-полосные эстакады длиной 702 и 460 метров соответственно для движения по основному маршруту СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД;

- четыре эстакады со съездами с основного маршрута СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра;

- обновленный дублёр Ярославского шоссе и расширенные боковые проезды вдоль проспекта Мира с переходно-скоростными полосами;

- два модернизированных подземных перехода для пешеходов - возле д. 2, корп. 1 по Ярославскому шоссе и д. 222, стр. 12 по проспекту Мира;

- шумозащитные экраны длиной 77 метров в районе станции МЦК "Ростокино";

- вдоль дороги - 7,1 гектаров газона, 32 дерева и 524 кустарника.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая многоуровневая развязка на Северо-Восточной хорде:

- разрулит потоки машин и поможет разгрузить Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАДа и Енисейскую улицу;

- ускорит поездки по городу для более чем 350 тысяч жителей соседних районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское;

- обеспечит комфортное бессветофорное движение машин по двум крупнейшим городским магистралям – Северо-Восточной хорде и Ярославскому шоссе.

СПРАВКА "КП"

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

СВХ соединит крупные автомагистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. При этом с неё появится выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.

Кроме того, СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3.

Длина СВХ - порядка 35 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции соседних с ней улиц построят более 100 километров дорог, свыше 70 эстакад, мостов и тоннелей длиной около 38 километров, а также 18 пешеходных переходов.