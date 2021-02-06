Офисные костюмы и туфли не нужны: москвичи распродают вещи в интернете

Стилист Анастасия Еврасова Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи, продолжающие работать на «удаленке», избавляются от ненужной одежды. Пиджаки, галстуки, белые рубашки, туфли и сумки, которые подходили только для похода в офис, теперь все чаще можно увидеть на сайтах продаж. Аналитики говорят, что продажи хоть и не значительно, но увеличились.

- В период с октября по январь пользователи интересовались одеждой на 29% активнее, чем в июне-сентябре 2020 года. В свою очередь, в количестве объявлений на сайте в эти месяцы не наблюдалась резких скачков – продавать товары в категории «Одежда, обувь и аксессуары» стали всего на 15% чаще, - рассказали в компании «Авито».

Перебрали шкафы – много ненужного

Раз не ходить в офис, то достаточно купить новую пижаму. Работать на «удаленке» многим так понравилось, что все чаще москвичи не хотят возвращаться в офис после пандемии. По результатам исследования Superjob продолжать работать из дома хотели бы 52%.

- Среди москвичей, переведенных на дистанционную работу в пандемию, лишь 3 из 10 мечтают вновь ходить на работу, 52% хотят остаться на удаленке навсегда. Причем женщины чаще хотят продолжать работать в режиме хоум-офиса: 56% против 47% среди мужчин, - значится в исследовании.

За время карантина многие перебрали шкафы и обнаружили, что многая одежда в новых условиях не используются. Причины для продажи вещей у каждого свои.

- Некоторые джинсы стали малы, а с июня не пригождаются офисные жакеты, юбки, блузки, платья-футляры. Белые блузки, конечно, не продашь особо – легче купить недорогую, но новую. А вот костюмы, платья, пальто и сумки до 10 тысяч рублей раскупили, - рассказывает москвичка Алена.

Объявления о продаже одежды и обуви можно встретить на сайтах «Авито», «Юла», в группы-барахолки в Фейсбуке.

- Важно красиво сфотографировать одежду и поставить адекватную цену. Условно брендовую сумку, которую вы покупали, когда курс евро был 50, а не 90, можно сейчас продать дорого. А любую другую вещь с биркой придется продавать на 30% дешевле, а ношенную – на 50%, - рассказывает москвичка Алена.

- А как во время пандемии происходит продажа? – спрашиваю.

- Можно отправить курьером, по почте в другой город. Но я так не делаю, потому что и много мошенников, которые просят прислать товар, а денег потом от них не дождешься. С покупателями я договариваюсь встретиться в торговых центрах – человек может примерить и тут же купить, если ему подходит.

Будут донашивать одежду, если не набрали лишний вес

Продают одежду не только женщины, в интернете десятки объявлений о продажи мужских офисных костюмов и даже школьной формы. За время карантина многие набрали лишний вес.

- Пиджак носили первый класс - 5 месяцев, а потом начался карантин. Теперь мал. Стоимость костюма с брюками была 10 600 рублей. Брюки сносили, - написала в объявлении продавец Оксана.

- Продам пиджак, кашемир, новый мужской. Брал на Кипре. Поносить не успел. После карантина стал мал, видно по фото, перешел в другу весовую категорию, - написал Константин.

А вот покупать новую одежду люди не спешат. Психологи говорят, что большинство будет донашивать то, что есть.

- Как только придем в себя и упорядочим свою новую пост ковидную реальность, только тогда пойдем обновлять что-то в своей жизни. В том числе и гардероб. Но не раньше, чем через полгода. Психика так быстро не восстанавливается. Сейчас те, кто потерял работу – будут продавать ненужную одежду, а кто быстро войдет в новую реальность – пойдет покупать, - говорит Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

Мнение стилиста: пересматривайте гардероб два раза в год

- Обычно дизайнеры диктуют моду, а карантин перевернул даже эту индустрию. В коллекциях многих дизайнеров появились удобные спортивные костюмы, объемные худи – все то, что люди носили во время карантина. Было много свободного времени и люди пересмотрели свои гардеробы – 70% оказалось не востребовано, ведь в офисы, кафе, театры не нужно было ходить. Фактически мы все оказались в положении «мама в декрете», когда не нужно никуда ходить. Мой совет – нужно пересматривать свой гардероб два раза в год. Что-то отдавать, продавать, выбрасывать. У людей, правда, ужасно много одежды, - рассказывает Анастасия Ерасова, стилист, автор блога «Разборки в моде».

При разборе гардероба задавайте такие вопросы:

- как часто я ношу эту вещь?

- мой ли это размер?

- подходит ли вещь моему нынешнему статусу?

- мне есть куда в этом ходить?

- не устарела ли вещь?

- идет ли она мне?

- дорога ли она сердцу?

- есть ли похожие?

Где можно продать одежду и обувь?

- сайт «Авито». Вы сами устанавливаете цену, договариваетесь об условиях продажи с покупателем,

- сайт «Юла». Вы сами устанавливаете цену, договариваетесь об условиях продажи с покупателем,

- группы в Фейсбуке «Доска объявлений Москва», «Москва. Объявления» и другие. Вы сами устанавливаете цену, договариваетесь об условиях продажи с покупателем,

- Second friend store. Это секонд-хэнд эксклюзивных брендов. Цену определяет магазин, комиссия составляет 20—50% от цены продажи,

- «Воронцово». Это комиссионный магазин, куда можно принести любую одежду или обувь. Цену определяете вы сами.