В Новой Москве во время пожара в многоэтажке погибли двое детей

Очагом возгорания стала квартира на втором этаже десятиэтажного дома. Фото: МЧС России

Около двух часов дня в субботу, 6 февраля, пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген. Полыхало на втором этаже так, что дым мгновенно охватил всю многоэтажку. Из своих квартир самостоятельно выбраться смогли далеко не все жители. Спасатели экстренно эвакуировали 10 человек, которые надышались угарным газом. Всего пострадали 14 человек.

Увы, не обошлось без жертв. Уже после того, как пожар был потушен, в квартире обнаружили тела двоих детей. Их личности сейчас устанавливают. Также погиб один взрослый.

- Очагом возгорания стала квартира на втором этаже десятиэтажного дома. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Причины возгорания сейчас устанавливают эксперты. В ближайшее время на место ЧП приедут криминалисты.

- По факту смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье 219 УК РФ «нарушение требований пожарной безопасности, - сообщила «КП Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Тем временем для помощи пострадавшим была использована авиация.

- С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших - мужчину и женщину, а также двух детей. На борту всех пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние. Сейчас пострадавшие находятся на территории специализированных лечебных учреждений столицы, - сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.