В Щелково в своей квартире погибли супруги и их пятилетний сын

Рано утром в воскресенье, 7 февраля, в службы спасения и скорую поступил тревожный звонок от жителя подмосковного Щелково, который сообщил, что ему самому, жене и двоим детям плохо

Рано утром в воскресенье, 7 февраля, в службы спасения и скорую поступил тревожный звонок от жителя подмосковного Щелково, который сообщил, что ему самому, жене и двоим детям плохо. По его словам, у всех тошнота, рвота и головная боль. На место ЧП, в многоэтажку на улице Рабочий поселок, прибыли экстренные службы. Увы, к этому моменту все члены семьи погибли.

- На месте происшествия были обнаружены трупы троих человек, в том числе одного ребенка. Еще один ребенок был госпитализирован, - сообщили "Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

На место ЧП, в многоэтажку на улице Рабочий поселок, прибыли экстренные службы. Увы, к этому моменту все члены семьи погибли.

В числе погибших - пятилетний мальчик, его папа и мама. Женщина погибла в день своего юбилея - она собиралась отмечать 35-летие. За жизнь ее старшей 14-летней дочери борются медики.

По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет.

- Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации, - сообщил источник "КП" в экстренных службах.

По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет.

По одной из версий, причиной могло стать отравление угарным газом. Сейчас в квартире работают криминалисты и представители газовой службы. По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет. Рассматривается версия об отравлении другим неустановленным пока веществом.

"КП" следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководите ГСУ СК РФ по Московской области. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и непосредственно газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей данный дом.

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