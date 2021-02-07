В Щелково в своей квартире погибли супруги и их пятилетний сын

Рано утром в воскресенье, 7 февраля, в службы спасения и скорую поступил тревожный звонок от жителя подмосковного Щелково, который сообщил, что ему самому, жене и двоим детям плохо
Рано утром в воскресенье, 7 февраля, в службы спасения и скорую поступил тревожный звонок от жителя подмосковного Щелково, который сообщил, что ему самому, жене и двоим детям плохо. По его словам, у всех тошнота, рвота и головная боль. На место ЧП, в многоэтажку на улице Рабочий поселок, прибыли экстренные службы. Увы, к этому моменту все члены семьи погибли.
- На месте происшествия были обнаружены трупы троих человек, в том числе одного ребенка. Еще один ребенок был госпитализирован, - сообщили "Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
На место ЧП, в многоэтажку на улице Рабочий поселок, прибыли экстренные службы. Увы, к этому моменту все члены семьи погибли.
В числе погибших - пятилетний мальчик, его папа и мама. Женщина погибла в день своего юбилея - она собиралась отмечать 35-летие. За жизнь ее старшей 14-летней дочери борются медики.
По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет.
- Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации, - сообщил источник "КП" в экстренных службах.
По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет.
По одной из версий, причиной могло стать отравление угарным газом. Сейчас в квартире работают криминалисты и представители газовой службы. По предварительным данным, утечки бытового газа в доме нет. Рассматривается версия об отравлении другим неустановленным пока веществом.
"КП" следит за развитием событий.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководите ГСУ СК РФ по Московской области. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и непосредственно газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей данный дом.
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