35-летний Александр Соколов надышался газом, но выжил. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Запах газа вечером в субботу, 6 февраля, почувствовали жители одной из многоэтажек в подмосковном городе Орехово-Зуево. За несколько минут в службу спасения поступило больше десяти звонков. И именно это в конечном счете спасло жильцов и того, кто устроил переполох, от беды.

- Утечка газа была обнаружена в одной из квартир. Ее собственник открыл четыре газовые конфорки, - сообщил "КП" собственный источник в экстренных службах.

В Орехово-Зуево мужчина открыл газ и чуть не взорвал многоэтажку после ссоры с сожительницей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

35-летний Александр Соколов надышался газом, но выжил. В тот же день его опросили сотрудники полиции. Мужчина признался, что сделал это после ссоры с сожительницей.

- Вы понимали, что могли взорвать дом? - на допросе задал вопрос следователь

- Я об этом не думал тогда. У меня горе было, ушла любимая женщина, - объяснил Александр Соколов.

Сейчас мужчина находится в больнице. Скорее всего, против него возбудят уголовное дело.

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