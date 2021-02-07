В Москве на станции МЦК контролер до полусмерти избил безбилетника

Пострадавший попал в больницу, а его обидчику грозит реальный срок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом часу ночи с субботы на воскресенье, 7 февраля, настоящий переполох случился на станции МЦК, что на Проспекте Мира. Двое мужчин на глазах контролера перемахнули через турникет. Один из них сбежал, а второму пришлось оправдываться за двоих. Нет бы заплатить и извиниться, а он пошел в отказ.

На глазах других пассажиров, которые и обратились в полицию, началась ссора, закончившаяся дракой. Причем победителей в ней явно нет: пассажир в больнице, а контролер - под уголовной статьей.

- 25-летний пассажир в ходе конфликта получил телесные повреждения. Мужчина сейчас находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе главка столичного УМВД.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, множество переломов и гематом. Все это тянет на тяжкий вред здоровью. По статье 111 УК РФ 28-летнему контролеру грозит до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Надо сказать, что своими действиями он нарушил все должностные инструкции. Применять силу к пассажирам контролерам категорически запрещено. С работы мужчину уже уволили.