В Москве детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с ослеплением ребенка в театре имени Пушкина

Ольга Ярославская. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В больницу 10-летний москвич попал после спектакля в театре имени Пушкина, куда пришел с мамой и старшим братом. Все случилось еще 22 января, но до сих пор не ясно, кто именно виноват в произошедшем. На боль в глазу мальчик пожаловался во время спектакля. В этот момент мама мальчика и другие зрители заметили, что ребенка кто-то ослепил лучом лазера. Врачи диагностировали ожог роговицы: один глаз полностью ослеп. До сих пор мальчик находится в больнице.

Шансы восстановить зрение есть, но мальчику предстоит несколько операций. На днях ситуацию под личный контроль взяла детский омбудсмен Москвы.

- Мы готовы оказать семье всю необходимую помощь. Я лично слежу за расследованием и уверена, что виновные будут установлены, - прокомментировала Ольга Ярославская.

Уголовное дело пока не возбуждено. Проверку ведет Пресненская прокуратура. Уже установлено, что ребенка ослепила именно лазерная указка. В освещение театра такие не используются. Скорее всего, опасный предмет с собой принес кто-то из зрителей. Тем временем в театре вообще не уверены, что все случилось именно в зрительном зале.

- От зрительницы во время показа спектакля и после его окончания претензий и жалоб не было. Сам факт получения ожога именно в театре на данный момент мы не считаем доказанным. Проводим служебную проверку, - прокомментировали "КП" в пресс-службе театра имени Пушкина.