В Москве на Варшавском шоссе горит склад лакокрасочных изделий

В Москве горит склад лако-красочных материалов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около четырех часов дня в службу спасения поступило сообщение о пожара по адресу Варшавское шоссе, дом 37. Очаг возгорания был обнаружен в металлическом ангаре, который использовался для хранения лакокрасочных материалов. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

- Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Помещение частично обрушилось, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Пока сообщений о пострадавших не поступало. Однако обследовать территорию склада спасители смогут только после ликвидации возгорания.

Очевидцы сообщают о густом черном дыме. Насколько он токсичен, будет известно в ближайшее время. На место ЧП уже выехали сотрудники лаборатории, которые произведут замеры воздуха.

Для тушения пожара задействовали авиацию

- В тушении пожара принимают участие 94 человека личного состава, 29 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра, - добавили в ГУ МЧС РФ по Москве.